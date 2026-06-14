الجماهير التونسية ترسم أجواء استثنائية في مونتيري قبل مواجهة السويد

تتواصل في مدينةأجواء الحماس والترقب قبل ساعات من المباراة المنتظرة التي ستجمعبنظيرهضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة من نهائياتوأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حضورا للجماهير التونسية التي توافدت إلى المدينة المكسيكية من لمساندة "نسور قرطاج" في مشاركتهم السابعة في المونديال والثالثة على التوالي.ورددت الجماهير التونسية الأهازيج والأغاني المعروفة في مدرجات الملاعب التونسية وفي محيط أماكن تجمع المشجعين، رافعة الأعلام الوطنية وسط أجواء احتفالية عكست حجم الشغف والدعم الذي يحظى به المنتخب الوطني في هذا الموعد العالمي.ويأمل الأنصار التونسيون في أن ينجح المنتخب في تحقيق انطلاقة إيجابية أمام المنتخب السويدي، بما يعزز حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخه، خاصة في مجموعة تضم أيضا منتخبيويؤكد الحضور الجماهيري المكثف في مونتيري مرة أخرى ارتباط التونسيين بمنتخبهم الوطني، حيث تحرص الجماهير على مرافقة "نسور قرطاج" في مختلف المحافل الدولية، لتكون دائما اللاعب رقم 12 والداعم الأول للاعبين فوق الميدان.وتراهن الجماهير التونسية على أن يترجم اللاعبون هذا الدعم الكبير إلى أداء قوي ونتيجة إيجابية في مباراة السويد، بما يمنح المنتخب دفعة معنوية هامة لبقية مشواره في نهائيات كأس العالم 2026.