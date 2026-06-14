ألمانيا تبدأ مشوارها في كأس العالم باكتساح كوراساو بنتيجة 7-1

اكتسح منتخب ألمانيا نظيره كوراساو، المشارك لأول مرة في كأس العالم، بنتيجة 7-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة 2026 المقامة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.ولم يرحم المنتخب الألماني ضعف منافسه ليحقق انتصارا تاريخيا، بينما اكتفى منتخب كوراساو بدخول التاريخ من خلال تسجيله أول الأهداف.وافتتح فيليكس نميشا التسجيل لألمانيا في الدقيقة السادسة، ثم تعادل ليفانو كوميننسا لصالح كوراساو في الدقيقة 26.وأعاد نيكو شلوتربيك التقدم لألمانيا في الدقيقة 38، ثم أضاف الهدف الثالث كاي هافيرتز من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.وسجل جمال موسيالا هدفا رابعا في الدقيقة 47، ثم أضاف ناثانيال براون الخامس بالدقيقة 68، وتواصل مهرجان أهداف الألمان بالهدف السادس الذي حمل توقيع دينيز أونداف في الدقيقة 78، واختتم السباعية بعدها بعشر دقائق جوشوا كيميتش.وضمن منتخب ألمانيا بشكل كبير التأهل للدور الثاني بفضل هذا الانتصار العريض، بينما يلتقي فجر الاثنين في نفس المجموعة منتخبا كوت ديفوار والإكوادور.