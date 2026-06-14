أريانة: حجز أكثر من طن من الخضر والغلال وكميات من الملابس المستعملة خلال حملة أمنية ضد الانتصاب الفوضوي
تمكن أعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة من حجز أكثر من طن من الخضر والغلال إلى جانب كميات هامة من الملابس المستعملة "الفريب"، وذلك في إطار حملة أمنية استهدفت التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي بمحيط السوق البلدي بأريانة.
وتندرج هذه العملية ضمن الحملات المتواصلة التي تنفذها الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة لمكافحة مختلف المظاهر المخلة بالأمن العام وفرض احترام التراتيب المنظمة للفضاءات التجارية.
وأسفرت الحملة، التي نُفذت اليوم الأحد، عن حجز أكثر من طن من الخضر والغلال، بالإضافة إلى كميات هامة من الملابس المستعملة وكميات من العوارض الخشبية والحديدية المعدة للاستغلال في الانتصاب الفوضوي.
وقد تم توجيه جزء من الغلال المحجوزة عبر المسالك القانونية للتوزيع، فيما تم وضع جزء آخر على ذمة المراكز الاجتماعية بالجهة للاستفادة منها.
وتندرج هذه العملية ضمن الحملات المتواصلة التي تنفذها الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة لمكافحة مختلف المظاهر المخلة بالأمن العام وفرض احترام التراتيب المنظمة للفضاءات التجارية.
وأسفرت الحملة، التي نُفذت اليوم الأحد، عن حجز أكثر من طن من الخضر والغلال، بالإضافة إلى كميات هامة من الملابس المستعملة وكميات من العوارض الخشبية والحديدية المعدة للاستغلال في الانتصاب الفوضوي.
وقد تم توجيه جزء من الغلال المحجوزة عبر المسالك القانونية للتوزيع، فيما تم وضع جزء آخر على ذمة المراكز الاجتماعية بالجهة للاستفادة منها.
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