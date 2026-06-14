أريانة: حجز أكثر من طن من الخضر والغلال وكميات من الملابس المستعملة خلال حملة أمنية ضد الانتصاب الفوضوي

تمكن أعوانمن حجز أكثر منإلى جانب كميات هامة من، وذلك في إطار حملة أمنية استهدفت التصدي لظاهرةبمحيطوتندرج هذه العملية ضمن الحملات المتواصلة التي تنفذها الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة لمكافحة مختلفوفرض احترام التراتيب المنظمة للفضاءات التجارية.وأسفرت الحملة، التي نُفذت اليوم الأحد، عن حجز أكثر من طن من الخضر والغلال، بالإضافة إلى كميات هامة من الملابس المستعملة وكميات منالمعدة للاستغلال في الانتصاب الفوضوي.وقد تم توجيه جزء من الغلال المحجوزة عبر، فيما تم وضع جزء آخر على ذمةبالجهة للاستفادة منها.