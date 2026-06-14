تم الإعلان، أمس السبت، عن فتح باب الترشح للمشاركة في فعاليات الدورة 39 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل التي ستُقام بنابل من 21 إلى 28 ديسمبر 2026.ويمكن للفرق المسرحية والمبدعين في مجال مسرح الطفل من جميع أنحاء العالم ممن لهم عروض "مبتكرة وملهمة للأطفال"، تقديم ترشحاتهم قبل تاريخ 30 جويلية 2026.ويتم تقديم الترشحات من خلال ملء استمارة الترشح المنشورة على صفحة المهرجان على فايسبوك، وإرفاقها بملفات العروض وإرسالها عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي contact@neapolisfestival.comوفضلا عن مساهمتهم في برنامج المهرجان من خلال العروض التي تقدم أمام جمهور من الأطفال والأُسر، تعيش الفرق المُشاركة تجربة فنية دولية غنية تجمع بين تبادل الخبرات والثقافات مع فرق مسرحية من بلدان مختلفة، بالإضافة إلى برنامج مليء بالورشات والفعاليات.