حملة وطنية مفتوحة للعموم للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية يوم 14 جوان 2026 بالدائرة الصحية بطبرقة

تنظم الجمعية التونسية لامراض الغدد الصماء والسكري والامراض الاستقلابية، حملة وطنية مفتوحة للعموم للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية تحت شعار Thyro Mobile" وذلك يوم الاحد 14 جوان الجاري، بقسم العيادات الخارجية الحضري بالدائرة الصحية بطبرقةوتندرج هذه المبادرة الصحية في اطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين في مختلف الجهات التونسيةوستؤمن الحملة عيادات مجانية للتشخيص المبكر لاضطرابات الغدة الدرقية واجراء الفحص السريري والبيولوجي وتقديم النصائح حول كيفية التعايش مع المرض وكيفية الحفاظ على التوازن الهرموني والتغذية السليمةوكانت رئيسة الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والامراض الاستقلابية الدكتورة نبيلة مجدوب الرقيق، قد أفادت بأن أمراض الغدة الدرقية تعد منتشرة في تونس رغم توفر احصائيات رسمية دقيقة حول نسب الاصابة التي تمس مختلف الفئات العمرية خاصة الكهول والنساءيشار، الى أن الجمعية التونسية لامراض الغدد الصماء والامراض الاستقلابية هي هيئة علمية تجمع أطباء الاختصاص في تونس وتنشط في مجال التوعية والتقصي والعلاج لأمراض الغدد الصماء (مثل اضطرابات الغدة الدرقية) والسكري والاضطرابات الأيضية على غرار السمنة