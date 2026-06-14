قصة مروعة في مصر.. شاب يخفي جثمان والدته لأشهر لسبب صادم

وكشفت الجهات الأمنية بالإسكندرية عن إقدام سائق "توك توك" على إخفاء جثمان والدته المتوفاة داخل شقته السكنية لأشهر عدة بهدف الاستفادة من صرف معاشها الشهري.وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المختصة بلاغًا من شقيق المتهم وشقيقته، أعربا فيه عن شكوكهما بشأن مصير والدتهما البالغة من العمر 76 عامًا، مؤكدين أن شقيقهما يمنعهما من التواصل معها أو رؤيتها، ويرفض الكشف عن مكان وجودها.وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، حيث تم استدعاء المتهم البالغ من العمر 40 عامًا ويعمل سائق "توك توك"، والذي ادعى في البداية أن والدته تزوجت من رجل آخر وغادرت معه إلى مكان لا يعرفه.إلا أن تضارب أقواله أثار الشكوك، لتنتقل قوة أمنية إلى الشقة التي يقيم فيها وخلال تفتيشها عثر رجال المباحث على صندوق خشبي كبير داخل صالة المنزل مغطى بالرمال والأسمنت وطبقة خرسانية سميكة، وبفحصه تبين احتواؤه على جثمان والدته.وأمام الأدلة انهار المتهم واعترف بإخفاء جثمان والدته داخل الصندوق منذ وفاتها قبل شهر رمضان الماضي بأسبوع أي قبل نحو أربعة أشهر.وكشفت التحقيقات الأولية أن السيدة توفيت وفاة طبيعية، إلا أن نجلها قرر عدم الإبلاغ عن الوفاة ووضع الجثمان داخل صندوق خشبي ثم غطاه بالرمال والأسمنت وصب فوقه طبقة خرسانية لإخفائه داخل الشقة.وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى هذه الطريقة الصادمة للاستمرار في صرف معاش والدته ومعاش والده المتوفى، واللذين يبلغان نحو 22 ألف جنيه شهريا.كما تبين أنه ظل يوهم أفراد الأسرة والجيران بأن والدته غادرت المنزل وتزوجت من شخص آخر، في محاولة لإبعاد الشبهات عنه وإخفاء الحقيقة لأطول فترة ممكنة.