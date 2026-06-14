JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:13 Tunis

قصة مروعة في مصر.. شاب يخفي جثمان والدته لأشهر لسبب صادم

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a2f1c69851a05.98033983_jniqplfmkoghe.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Juin 2026 - 22:25 قراءة: 1 د, 20 ث
      
في واقعة أثارت حالة من الاستياء والذهول في مصر حيث كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ملابسات واقعة أسرية غريبة ومروعة بإخفاء شاب جثمان والدته عدة أشهر.

وكشفت الجهات الأمنية بالإسكندرية عن إقدام سائق "توك توك" على إخفاء جثمان والدته المتوفاة داخل شقته السكنية لأشهر عدة بهدف الاستفادة من صرف معاشها الشهري.


وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المختصة بلاغًا من شقيق المتهم وشقيقته، أعربا فيه عن شكوكهما بشأن مصير والدتهما البالغة من العمر 76 عامًا، مؤكدين أن شقيقهما يمنعهما من التواصل معها أو رؤيتها، ويرفض الكشف عن مكان وجودها.


وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، حيث تم استدعاء المتهم البالغ من العمر 40 عامًا ويعمل سائق "توك توك"، والذي ادعى في البداية أن والدته تزوجت من رجل آخر وغادرت معه إلى مكان لا يعرفه.

إلا أن تضارب أقواله أثار الشكوك، لتنتقل قوة أمنية إلى الشقة التي يقيم فيها وخلال تفتيشها عثر رجال المباحث على صندوق خشبي كبير داخل صالة المنزل مغطى بالرمال والأسمنت وطبقة خرسانية سميكة، وبفحصه تبين احتواؤه على جثمان والدته.

وأمام الأدلة انهار المتهم واعترف بإخفاء جثمان والدته داخل الصندوق منذ وفاتها قبل شهر رمضان الماضي بأسبوع أي قبل نحو أربعة أشهر.

وكشفت التحقيقات الأولية أن السيدة توفيت وفاة طبيعية، إلا أن نجلها قرر عدم الإبلاغ عن الوفاة ووضع الجثمان داخل صندوق خشبي ثم غطاه بالرمال والأسمنت وصب فوقه طبقة خرسانية لإخفائه داخل الشقة.

وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى هذه الطريقة الصادمة للاستمرار في صرف معاش والدته ومعاش والده المتوفى، واللذين يبلغان نحو 22 ألف جنيه شهريا.

كما تبين أنه ظل يوهم أفراد الأسرة والجيران بأن والدته غادرت المنزل وتزوجت من شخص آخر، في محاولة لإبعاد الشبهات عنه وإخفاء الحقيقة لأطول فترة ممكنة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331159

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Spa - Cav | | beIN Sports
 WC 2026  20:00 Bel - Egy | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Ksa - Uru | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Ira - Nez | beIN Sports

كل الأخبار...

أمس 23:13 - وزير الخارجية الطوغولي يؤدي زيارة عمل وصداقة إلى تونس من 14 إلى 16 جوان
أمس 23:12 - التلفزيون الإيراني يعلن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وإنهاء الحرب ورفع الحصار البحري
أمس 23:05 - تعادلٌ إيجابي بين هولندا واليابان في افتتاح مشوارهما بمونديال 2026
أمس 22:36 - ترامب يعلن اكتمال الاتفاق مع إيران ويأذن برفع الحصار البحري وفتح مضيق هرمز
أمس 22:31 - تحرك رسمي عاجل في مصر ضد صاحبة دعوة "تقنين الدعارة"
أمس 22:25 - قصة مروعة في مصر.. شاب يخفي جثمان والدته لأشهر لسبب صادم
أمس 22:20 - رئيس الوزراء الباكستاني: يسرنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة
أمس 22:12 - تامين 200 عيادة طبية وانجاز 130 تحليل تقص في اطار حملة متنقلة للتوعية والتقصي حول إضطرابات الغدة الدرقية الاحد بطبرقة
أمس 22:09 - وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تفتح باب الترشح لانتداب 80 عاملًا موسميًا
أمس 21:20 - سليانة: تنظيم اليوم الترويجي لحب الملوك بساحة الفنون عز الدين العلية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 15 جوان 2026 | 29 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:31
19:42
16:11
12:27
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet36°
26° Babnet
الــرياح:
2.36 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-20
33°-23
32°-22
33°-22
32°-23
  • Avoirs en devises 25288,5
  • (12/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,39207 DT
  • (12/06)
  • 1 $ = 2,93840 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/06)     1155,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/06)   29150 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>