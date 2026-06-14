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وزير الخارجية الطوغولي يؤدي زيارة عمل وصداقة إلى تونس من 14 إلى 16 جوان

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Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Juin 2026 - 23:13 قراءة: 0 د, 23 ث
      
يؤدي وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والطوغوليين بالخارج روبار دوساي، زيارة عمل وصداقة إلى تونس من 14 إلى 16 جوان الجاري، وذلك بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.

وسيجري النفطي، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية، اليوم الأحد، جلسة عمل موسعة مع نظيره الطوغولي، ستخصص للتباحث حول واقع التعاون بين البلدين وآفاق دعمه وتطويره في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن أهم المسائل والقضايا الراهنة على الصعيدين الإفريقي والدولي.

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