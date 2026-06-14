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الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من موقع الكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Juin 2026 - 20:41 قراءة: 0 د, 44 ث
      
حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية،كافة المواطنين، من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة.

ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور.


ولتفادي الوقوع ضحية لعمليات احتيال، أوصت الوكالة بإتباع بعض الإجراءات على غرار التأكد من عنوان الموقع الإلكتروني قبل إدخال أي معطيات شخصية، وعدم الضغط على الروابط الواردة عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي من مصادر غير موثوقة.


كما حذرت من مشاركة كلمات العبور أو الأرقام السرية أو المعطيات البنكية عبر المواقع غير الرسمية داعية الى التثبت من وجود النطاق الرسمي للمؤسسة المعنية والولوج إلى خدماتها عبر القنوات الرسمية المعروفة والإبلاغ الفوري عن أي موقع أو رسالة مشبوهة قد تستهدف جمع المعطيات الشخصية أو المالية.
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