Babnet   Latest update 10:46 Tunis

الخارجية الإيرانية تعلق على تمديد ترامب للهدنة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e5e3bb2b2385.91661881_keifohpqgjmln.jpg>
Publié le Mercredi 22 Avril 2026 - 10:42
      
أكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، استعداد إيران للدفاع ضد أي شر وتهديد، وذلك بمعرض رده على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الهدنة.

وأعرب بقائي، ردا على سؤال الصحفيين حول "طلب محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمريكا تمديد الهدنة المؤرخة في 8 أفريل"؛ عن تقديره للجهود الطيبة والوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب العدوانية وتحقيق السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن البادئة بهذه الحرب العدوانية، وجميع إجراءات إيران جاءت في إطار الحق الأصيل للدفاع المشروع عن النفس ضد العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني.


وأضاف أنه "بناء على ذلك، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع رصد دقيق للتطورات الميدانية والسياسية، ستتخذ التدابير اللازمة والمناسبة لحماية مصالح وأمن إيران الوطني، والقوات المسلحة أيضا بحالة تأهب كامل مستعدة للدفاع الشامل والحاسم عن كيان إيران ضد أي تهديد وشر".


وفي رد على سؤال آخر حول متابعة الجرائم المرتكبة والأضرار الناجمة عن الهجمات الأمريكية والصهيونية ضد إيران، أوضح بقائي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم كل فرصة وقدرة لمحاسبة المعتدين وإحقاق حقوق إيران، بما في ذلك تحقيق العدالة بحق مرتكبي ومخططي جرائم الحرب والمطالبة بالتعويضات.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في رد على سؤال آخر حول احتمال جولة أخرى من المفاوضات مع أمريكا إن "الدبلوماسية أداة لتحقيق المصالح والأمن الوطني، وسنتحرك كلما توصلنا إلى قناعة بأن الأرضية المنطقية واللازمة مهيأة لاستخدام هذه الأداة لتحقيق المصالح الوطنية وتثبيت مكتسبات الشعب الإيراني في إفشال أعدائه عن الوصول إلى أهدافهم الشريرة".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327882

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 أفريل 2026 | 5 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:35
19:02
16:01
12:25
05:36
04:03
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet27°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
21°-15
20°-12
24°-11
27°-14
  • Avoirs en devises 24991,0
  • (21/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40730 DT
  • (21/04)
  • 1 $ = 2,88250 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/04)     2222,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/04)   27857 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>