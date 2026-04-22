الخارجية الإيرانية تعلق على تمديد ترامب للهدنة

وأعرب بقائي، ردا على سؤال الصحفيين حول "طلب محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمريكا تمديد الهدنة المؤرخة في 8 أفريل"؛ عن تقديره للجهود الطيبة والوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب العدوانية وتحقيق السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن البادئة بهذه الحرب العدوانية، وجميع إجراءات إيران جاءت في إطار الحق الأصيل للدفاع المشروع عن النفس ضد العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني.وأضاف أنه "بناء على ذلك، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع رصد دقيق للتطورات الميدانية والسياسية، ستتخذ التدابير اللازمة والمناسبة لحماية مصالح وأمن إيران الوطني، والقوات المسلحة أيضا بحالة تأهب كامل مستعدة للدفاع الشامل والحاسم عن كيان إيران ضد أي تهديد وشر".وفي رد على سؤال آخر حول متابعة الجرائم المرتكبة والأضرار الناجمة عن الهجمات الأمريكية والصهيونية ضد إيران، أوضح بقائي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم كل فرصة وقدرة لمحاسبة المعتدين وإحقاق حقوق إيران، بما في ذلك تحقيق العدالة بحق مرتكبي ومخططي جرائم الحرب والمطالبة بالتعويضات.كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في رد على سؤال آخر حول احتمال جولة أخرى من المفاوضات مع أمريكا إن "الدبلوماسية أداة لتحقيق المصالح والأمن الوطني، وسنتحرك كلما توصلنا إلى قناعة بأن الأرضية المنطقية واللازمة مهيأة لاستخدام هذه الأداة لتحقيق المصالح الوطنية وتثبيت مكتسبات الشعب الإيراني في إفشال أعدائه عن الوصول إلى أهدافهم الشريرة".