بطولة تحدي ابيدجان للتنس - عزيز دوقاز يستهل مشاركته بمواجهة البريطاني بول جوب يوم الثلاثاء
يستهل لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز مشاركته في بطولة تحدي أبيدجان للتنس، المدرجة ضمن سلسلة دورات التحدي، بمواجهة البريطاني بول جوب في الدور الأول، وذلك يوم الثلاثاء 21 أفريل الجاري.
وفي صورة الفوز، سيلاقي دوقاز في الدور ثمن النهائي الفائز من مواجهة النمساوي ماكسيميليان نوكريست والمغربي كريم بناني.
وكان عزيز دوقاز قد بلغ نهائي دورة تحدي أبيدجان 2 في أفريل 2025، قبل أن ينهزم أمام الإيفواري إلياكيم كوليبالي بنتيجة 7-6 و4-6 و4-6.
