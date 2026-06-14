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الوكالة العقارية للسكنى تخطط لإنجاز 8 مشاريع اجتماعية لفائدة محدودي الدخل والانطلاق بـ 3 منها خلال السنة الحالية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Juin 2026 - 13:18 قراءة: 1 د, 20 ث
      
أعلنت الوكالة العقارية للسكنى عن خطة استراتيجية مرتقبة تشمل إنجاز 8 مشاريع تقسيمات اجتماعية مخصصة لفائدة الفئات محدودة الدخل تنطلق في مرحلة أولى عبر تشييد ثلاثة مشاريع نموذجية بكل من سيدي ثابت وبن عروس والمهدية، وذلك بهدف تعزيز العرض السكني الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مدروسة.

وأفاد الرئيس المدير العام للوكالة، رجب عرعود، على هامش الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل (11-13 جوان 2026)، أن هذا البرنامج الطموح الذي سيتوسع ليبلغ 8 مشاريع مستقبلا يستمد قيمته المضافة من آليات تمويلية وقانونية جديدة تضمن ضغط الكلفة وتوجيه المقاسم لمستحقيها.


آلية تمويل تفضيلية لدعم محدودي الدخل

وأوضح، رجب عرعود، أن هذه المشاريع الثمانية تتنزل في إطار تفعيل القرار المشترك الصادر عن وزيري التجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 08 أفريل 2025.


ويمكن هذا القرار المشترك الوكالة العقارية للسكنى من اقتناء أراضٍ تابعة لملك الدولة الخاص أو ملك الجماعات المحلية بأسعار تفاضلية مما ينعكس ايجابا على أسعار البيع النهائية لفائدة العائلات محدودة الدخل.

الانطلاق الفوري بـ 3 مشاريع نموذجية

تفعيلا للتوصيات الوزارية بضرورة الشروع في الإنجاز خلال السنة الحالية (2026)، أعلن الرئيس المدير العام أن الضوء الأخضر قد أُعطي للانطلاق في المرحلة الأولى التي تضم 3 مشاريع كبرى وهي مشروع "الأريج" بسيدي ثابت ومشروع "جنان المحمدية" ببن عروس و مشروع "الزيتونة" بالمهدية على أن يتم تعميم هذه التجربة تباعاً لتشمل المشاريع الخمسة المتبقية ضمن المخطط الشامل للوكالة.

رقمنة الإجراءات والتسجيل الحصري

وفي إطار تكافؤ الفرص والشفافية، أكد رجب عرعود أن المشاركة والترشح للحصول على مقسم ضمن هذه المشاريع الاجتماعية (سواء الحالية أو المستقبلية) يمرّان وجوبا عبر مسار رقمي موحد ملاحظا أن التسجيل يتم بصفة حصرية ومن خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة العقارية للسكنى عبر الرابط: www.afh.nat.tn.
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