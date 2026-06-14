مونديال كرة اليد للوسطيات - "مجموعة صعبة في انتظارنا ونستهدف تطوير جاهزية اللاعبات قبل التحاقهن بالكبريات" (مدرب المنتخب التونسي)

أكد مدرب المنتخب التونسي لكرة اليد للوسطيات بدر الدين الحاج ساسي أن الهدف الرئيسي من المشاركة في بطولة العالم المقررة من 24 جوان الجاري إلى 5 جويلية القادم بالصين يتمثل في تقديم صورة متميزة عن كرة اليد النسائية التونسية ورفع منسوب الخبرة والجاهزية للعناصر الوطنية بهدف إعدادها للانضمام لاحقا لمنتخب الكبريات.وأضاف ساسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المهمة ستكون صعوبة في المونديال باعتبار قيمة منتخبات المجموعة السابعة التي تضم أيضا المجر بطلة العالم 2018 ووصيفة نسخ 2001 و2003 و2022 و2024 وبولونيا صاحبة المركز الثالث في دورة 1985 والصين تايبيه.وأفاد أن التحضيرات لهذا الاستحقاق العالمي انطلقت باجراء سلسلة من التربصات خلال شهري ديسمبر ومارس قبل أن ترتفع وتيرة الاستعدادات بشكل تدريجي انطلاقا من أواخر شهر أفريل مشيرا إلى ان تجمع عناصر المنتخب كان على مراحل في ظل ارتباطاتها مع فرقها والتزاماتها الدراسية.وتابع أن المنحى التصاعدي للتحضيرات تواصل خلال الشهرين المنقضيين بتربصات أخرى مع إجراء عدد من الاختبارات الودية أمام بعض الأندية والمنتخبات الجهوية.وبخصوص قائمة اللاعبات اللاتي سيشاركن في بطولة العالم، أكد بدر الدين الحاج ساسي انه ارتأى التدرج في اختيار العناصر عبر توجيه الدعوة في مرحلة اولى خلال شهر مارس إلى 28 لاعبة ليتقلص العدد مع نهاية شهر ماي الى 25 لاعبة على أن يتم الإعلان يوم الثلاثاء المقبل عن القائمة النهائية التي ستتألف من 16 لاعبة.يذكر أن المنتخب التونسي سيتحول إلى تركيا لاجراء تربص يمتد من 17 الى 21 جوان مشفوعا بمباراتين وديتين يومي 18 و19 جوان أمام نظيره التركي الذي يستعد بدوره للمونديال قبل التوجه إلى الصين.ويستهل السباعي التونسي منافسات المونديال بمواجهة بولونيا بتاريخ 24 جوان (الساعة 7 صباحا بتوقيت تونس) قبل ملاقاة المجر يوم 25 جوان (الساعة 4.45 صباحا) ليختتم الدور الاول بالتباري مع الصين تايبيه يوم 27 من الشهر ذاته (الساعة 4.45 صباحا).وتنص لوائح البطولة على تأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه الى الدور الرئيسي على ان ينتقل صاحبا المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة لخوض مسابقة كأس رئيس الاتحاد الدولي.ر - طارق