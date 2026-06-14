JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:30 Tunis

مونديال كرة اليد للوسطيات - "مجموعة صعبة في انتظارنا ونستهدف تطوير جاهزية اللاعبات قبل التحاقهن بالكبريات" (مدرب المنتخب التونسي)

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a2eaad55a57d4.34975444_ifqnhmljoepgk.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Juin 2026 - 14:19 قراءة: 1 د, 35 ث
      
أكد مدرب المنتخب التونسي لكرة اليد للوسطيات بدر الدين الحاج ساسي أن الهدف الرئيسي من المشاركة في بطولة العالم المقررة من 24 جوان الجاري إلى 5 جويلية القادم بالصين يتمثل في تقديم صورة متميزة عن كرة اليد النسائية التونسية ورفع منسوب الخبرة والجاهزية للعناصر الوطنية بهدف إعدادها للانضمام لاحقا لمنتخب الكبريات.

وأضاف ساسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المهمة ستكون صعوبة في المونديال باعتبار قيمة منتخبات المجموعة السابعة التي تضم أيضا المجر بطلة العالم 2018 ووصيفة نسخ 2001 و2003 و2022 و2024 وبولونيا صاحبة المركز الثالث في دورة 1985 والصين تايبيه.

وأفاد أن التحضيرات لهذا الاستحقاق العالمي انطلقت باجراء سلسلة من التربصات خلال شهري ديسمبر ومارس قبل أن ترتفع وتيرة الاستعدادات بشكل تدريجي انطلاقا من أواخر شهر أفريل مشيرا إلى ان تجمع عناصر المنتخب كان على مراحل في ظل ارتباطاتها مع فرقها والتزاماتها الدراسية.
وتابع أن المنحى التصاعدي للتحضيرات تواصل خلال الشهرين المنقضيين بتربصات أخرى مع إجراء عدد من الاختبارات الودية أمام بعض الأندية والمنتخبات الجهوية.


وبخصوص قائمة اللاعبات اللاتي سيشاركن في بطولة العالم، أكد بدر الدين الحاج ساسي انه ارتأى التدرج في اختيار العناصر عبر توجيه الدعوة في مرحلة اولى خلال شهر مارس إلى 28 لاعبة ليتقلص العدد مع نهاية شهر ماي الى 25 لاعبة على أن يتم الإعلان يوم الثلاثاء المقبل عن القائمة النهائية التي ستتألف من 16 لاعبة.
يذكر أن المنتخب التونسي سيتحول إلى تركيا لاجراء تربص يمتد من 17 الى 21 جوان مشفوعا بمباراتين وديتين يومي 18 و19 جوان أمام نظيره التركي الذي يستعد بدوره للمونديال قبل التوجه إلى الصين.

ويستهل السباعي التونسي منافسات المونديال بمواجهة بولونيا بتاريخ 24 جوان (الساعة 7 صباحا بتوقيت تونس) قبل ملاقاة المجر يوم 25 جوان (الساعة 4.45 صباحا) ليختتم الدور الاول بالتباري مع الصين تايبيه يوم 27 من الشهر ذاته (الساعة 4.45 صباحا).
وتنص لوائح البطولة على تأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه الى الدور الرئيسي على ان ينتقل صاحبا المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة لخوض مسابقة كأس رئيس الاتحاد الدولي.
ر - طارق
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331124

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Ger - Cur
 WC 2026  21:00 Ned - Jap
 WC 2026  00:00 Ivo - Ecu
 WC 2026  03:00 Swe - Tun

كل الأخبار...

14:30 - العفو الجبائي لسنة 2026: إجراءات للتخلي عن خطايا التأخير وبعض الخطايا الإدارية وخطايا التراتيب الجبائية
14:19 - مونديال كرة اليد للوسطيات - "مجموعة صعبة في انتظارنا ونستهدف تطوير جاهزية اللاعبات قبل التحاقهن بالكبريات" (مدرب المنتخب التونسي)
14:10 - وزارة المالية : رصد 15 مليون دينار للقسط الثاني من مشروع قصر المالية بقابس وإعداد طلب العروض في مراحله النهائية
13:45 - رئاسة الحكومة : النظر في إحداث دار خدمات رقمية بـ"منزل المهيري" ضمن برنامج 2027 - 2030 بعد تقييم التجربة الحالية
13:18 - الوكالة العقارية للسكنى تخطط لإنجاز 8 مشاريع اجتماعية لفائدة محدودي الدخل والانطلاق بـ 3 منها خلال السنة الحالية
12:57 - تحويلات التونسيين بالخارج تتجاوز 3.6 مليار دينار مع موفى ماي 2026
12:53 - مونديال 2026 : المنتخب التونسي يواجه السويد بعيون حالمة بحثا عن بداية واعدة
12:38 - ترامب يحتفل بعيد ميلاده بحفل مثير
12:35 - "الفيفا" يصالح الحكم الصومالي عمر أرتان
12:11 - محكمة الاستئناف بتونس ترفض الإفراج عن عفيف الفريقي وتؤجل محاكمته
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 جوان 2026 | 28 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:31
19:42
16:11
12:27
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 16
Babnet
Babnet36°
36° Babnet
الــرياح:
3.65 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-20
33°-24
33°-23
32°-23
33°-24
  • Avoirs en devises 25288,5
  • (12/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,39207 DT
  • (12/06)
  • 1 $ = 2,93840 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/06)     1155,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/06)   29150 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>