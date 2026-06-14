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رئاسة الحكومة : النظر في إحداث دار خدمات رقمية بـ"منزل المهيري" ضمن برنامج 2027 - 2030 بعد تقييم التجربة الحالية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Juin 2026 - 13:45 قراءة: 1 د, 0 ث
      
أكدت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة، في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب كمال كرعاني حول إحداث دار خدمات رقمية بمعتمدية منزل المهيري من ولاية القيروان، أن هذه المنطقة ستدرج ضمن الطلبات التي ستتم دراستها عند إعداد برنامج الإحداثات الجديد للفترة 2027 - 2030.

وأوضحت الإدارة أن هذا التوجه سيتم إثر استكمال تنفيذ البرنامج الحالي المتعلق بإحداث 34 دار خدمات رقمية بمختلف البلديات وتقييم نتائجه، مشيرة إلى أن البرنامج الجاري إنجازه سيمكن من تغطية 21 ولاية والاستجابة لحاجيات أكثر من 900 ألف مواطن.


وأضافت أن البرنامج الحالي يندرج في إطار سياسة تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، وخاصة بالمناطق التي تشكو من ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية، وقد شمل من بين مشاريعه بلدية الوسلاتية من ولاية القيروان.


وبيّنت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية أن إعداد البرنامج الجديد للفترة 2027-2030 سيتم على أساس دراسة مختلف الطلبات الواردة من البلديات، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني نقصا في الخدمات الإدارية، على غرار بلدية منزل المهيري.

ويهدف مشروع دور الخدمات الرقمية إلى تجميع عدد من الخدمات الإدارية الأساسية في فضاء موحد يعتمد الحلول الرقمية، بما ييسر نفاذ المواطنين إلى الخدمات العمومية ويحد من مشقة التنقل، خاصة في المناطق الداخلية والبعيدة عن المراكز الإدارية الكبرى.
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