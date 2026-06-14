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تعيين عماد حمدي مديرا عاما بالنيابة للجامعة التونسية لشركات التامين

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Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Juin 2026 - 11:56 قراءة: 0 د, 48 ث
      
قررت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لشركات التامين تعيين، عماد حمدي، في خطة مدير عام للجامعة بصفة مؤقتة خلفا لحاتم عميرة، الذي تم اختياره ليكون رئيسا مديرا عاما لإحدى شركات التامين الخاصة.

ويتمتع عماد حمدي، بخبرة حوالي 30 عاما في مجال التأمين تقلد خلالها عديد المسؤوليات صلب الجامعة وشغل خطة مدير مركزي في الجامعة المنصب الذي شغله قبل تعيينه على رأس الجامعة.


والجامعة التونسية لشركات التأمين هي جمعية مهنية تأسست لتمثيل جميع شركات التأمين وإعادة التأمين الناشطة في تونس وعددها 24 شركة تأمين.


وتعمل كحلقة وصل رئيسية بين هذه المؤسسات المالية والجهات الحكومية وتلعب دورا أساسيا في تنظيم القطاع وتطويره.

وتتمثل مهامها وأهدافها في الدفاع عن المهنة والمصالح العامة للشركات الأعضاء أمام سلطة الإشراف والوزارات المعنية.

كما تضطلع بدور التأطير والتنظيم بتوحيد الإجراءات الفنية والقانونية وتيسير تبادل المعلومات والخبرات بين أعضائها إلى جانب إعداد البيانات التقديرية وجمع المعطيات حول قطاع التأمين وإنجاز دراسات استراتيجية.

وتحرص أيضا على الوقاية والتوعية عبر تطوير برامج التكوين والإعلام والمساهمة في نشر ثقافة التأمين والوقاية في المجتمع.
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