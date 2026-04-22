وزارة الداخلية تضبط إجراءات المرور بمناسبة مباراة الترجي وترجي جرجيس

منع جولان جزئي على الطريق الوطنية رقم 1





فتح الأبواب والدعوة للحضور المبكر





مسالك الولوج إلى المآوي



توصيات تنظيمية وسلامة مرورية



أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، عن جملة من الإجراءات المرورية والتنظيمية بمناسبة المباراة التي ستجمع غدًا الخميس بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي بملعب رادس.أفادت الوزارة أنه يُحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1، في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهراء، بداية من الساعة 11:00 صباحًا إلى الساعة 20:00 مساءً، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة للاشتراكات أو تذاكر الدخول.وأوضحت أن أبواب الملعب ستُفتح على الساعة 12:00، داعية الجماهير إلى الحضور في وقت مبكر لتفادي الاكتظاظ وضمان انسيابية الدخول.دعت الوزارة حاملي الاشتراكات والتذاكر إلى الاستظهار بها وجوبًا بجميع نقاط التفتيش، خاصة عبر مداخل:* الطريق السريعة* مفترق وادي مليان* مفترق بي-أس-بي* مفترق شوشة رادسوبيّنت أنه تم تخصيص:لحاملي تذاكر “الفيراج” و“البولوز”، مع إمكانية الوصول إليه عبر عدة مسالك من بينها الطريق السريعة الجنوبية ومفترق برج الوزير الزهراءلأصحاب اشتراكات المنصة، عبر محول الملعب أو مفترق نوبو والقرية المتوسطيةكما تم تخصيص المدخل الرئيسي للمآوي الشرقية لفائدة حاملي تذاكر المقصورات والصحفيين والضيوف.أكدت وزارة الداخلية على ضرورة إيواء السيارات داخل المآوي المخصصة، حفاظًا على سلامتها وضمانًا لسيولة حركة المرور، داعية الجماهير إلى احترام قانون الطرقات وتجنب:* النقل العشوائي* الحمل الإضافي* السياقة المتهورةكما أوصت مستعملي الطريق من قاصدي المدينة الجديدة والياسمينات بالمرور عبر الطريق السريعة الجنوبية، مرورًا بقنطرة وادي مليان، لتفادي مناطق الاكتظاظ.ويأتي هذا التنظيم في إطار تأمين أفضل الظروف اللوجستية والأمنية للمباراة المنتظرة.