لتهدئة الأجواء قبل دربيات حاسمة... اجتماع بين صادق المورالي ومحسن الطرابلسي وحمدي المدب

يُعقد ظهر اليوم اجتماع بمقر وزارة الشباب والرياضة، يجمع وزير الشباب والرياضة صادق المورالي بكل من رئيس النادي الإفريقي محسن الطرابلسي ورئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب.ويأتي هذا اللقاء، وفق ما أوردته إذاعة إكسبراس أف أم، في إطار مساعٍ لتهدئة الأجواء المتوترة التي شهدتها العلاقة بين الفريقين خلال الفترة الأخيرة.ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع سبل ضمان مرور المواجهات القادمة في أفضل الظروف، خاصة مع اقتراب دربي كرة اليد خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم دربي كرة القدم في الأسابيع القادمة، وهما مواجهتان حاسمتان في سباق التتويج بالبطولة.ويُرتقب أن يتم خلال هذا الاجتماع التأكيد على أهمية الروح الرياضية واحترام قواعد التنافس، بما يساهم في تفادي أي توترات أو تجاوزات خلال الاستحقاقات المرتقبة.