المنظمة الدولية للهجرة تنظم غدا الخميس يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المهاجرين المهتمين بالعودة الطوعية

Publié le Mercredi 22 Avril 2026 - 14:08
      
دعت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الاربعاء المهاجرين المهتمين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج الى حضور "يوم الأبواب المفتوحة" المقرر عقده غدا الخميس بمكتبها بتونس حسب ما جاء في بلاغ المنظمة على صفحتها على فيسبوك.

ولفت بلاغ المنظمة الدولية للهجرة الى ان برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج يدعم المهاجرين الذين يرغبون في العودة طوعًا إلى بلدهم الأصلي بطريقة آمنة ومحترمة ويقدم البرنامج المساعدة في ترتيبات السفر والوثائق ودعم إعادة الإدماج عند العودة.


وأضافت المنظمة أنه ستتاح خلال يوم الأبواب المفتوحة الفرصة لمعرفة المزيد عن برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج والمساعدة المقدمة وإكمال التسجيل والحصول على استشارة فردية في نفس اليوم الى جانب الحصول على الدعم المتعلق بوثائق السفر.


يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة بتونس قد نظمت، في إطار برنامج العودة الطوعية واعادة الادماج منذ بداية السنة الحالية 4 رحلات هجرة طوعية للبلدان الأصلية، وساعدت خلال السنة الماضية (2025)، 8853 مهاجراً على العودة إلى بلدانهم الأصلية وعلى الحصول على مساعدة لإعادة الإدماج، اتبع 1760 مستفيدا منهم خطة إعادة إدماج فردية مصممة خصيصاً لهم، بينما اكتملت عملية إعادة الإدماج بالنسبة لآخرين.
