اذا كان المتحدث مجنونا ... فليكن المستمع عاقلا
تدوينة حبيب الكلّ حبيب البجاوي:
"صباحكم فل يا أصحاب القلوب البيضاء الكل : عندما تتحرك القلوب السوداء والعقول المربوطة مع جهل فيما يتحدثون فيه وللأسف يجرون ورائهم قوم لا يعلمون .. موضوعنا الحملة على فنان تونسى هو الأن منارة تونس فنيا يعمل ويجتهد ووضع الشأن الفنى فى طريق محترم وموضوع الحملة والتشويه أن لطفى بوشناق غنى لأجل توطين أفارقة جنوب الصحراء الغير شرعيين فى تونس وهو مدافع عن تواجدهم : يا أصدقائى مستحيل وألف مستحيل الأغنية وقع تسجيلها منذ سنوات بمناسبة ءاحتفالية قارية ءافريقية والكلمات لصحبى شعير أيامها لانزوح ولامشاكل من هذا القبيل .. يعنى لو نبث الأن أغنية على الرياحى الرائعة : حبيبتى زنجية للشاعر نورالدين صمود نقول أنه يدعو لتوطين الأفارقة أو أغنية مصطفى الشرفى رحمه الله نجمة الشمس والقمر أمنا السمراء أو أغنية شكرى بوزيان محلاك يا نقريتا لقلنا شكرى بوزيان عاشق الأفريقيات ومهتم بالتوطين , أصدقائى ءاذا كان المتحدث مجنونا فليكن المستمع عاقلا.. الكذب والأراجيف وخاصة الجهل والنميمة أفات العصر ..تحياتى "
"صباحكم فل يا أصحاب القلوب البيضاء الكل : عندما تتحرك القلوب السوداء والعقول المربوطة مع جهل فيما يتحدثون فيه وللأسف يجرون ورائهم قوم لا يعلمون .. موضوعنا الحملة على فنان تونسى هو الأن منارة تونس فنيا يعمل ويجتهد ووضع الشأن الفنى فى طريق محترم وموضوع الحملة والتشويه أن لطفى بوشناق غنى لأجل توطين أفارقة جنوب الصحراء الغير شرعيين فى تونس وهو مدافع عن تواجدهم : يا أصدقائى مستحيل وألف مستحيل الأغنية وقع تسجيلها منذ سنوات بمناسبة ءاحتفالية قارية ءافريقية والكلمات لصحبى شعير أيامها لانزوح ولامشاكل من هذا القبيل .. يعنى لو نبث الأن أغنية على الرياحى الرائعة : حبيبتى زنجية للشاعر نورالدين صمود نقول أنه يدعو لتوطين الأفارقة أو أغنية مصطفى الشرفى رحمه الله نجمة الشمس والقمر أمنا السمراء أو أغنية شكرى بوزيان محلاك يا نقريتا لقلنا شكرى بوزيان عاشق الأفريقيات ومهتم بالتوطين , أصدقائى ءاذا كان المتحدث مجنونا فليكن المستمع عاقلا.. الكذب والأراجيف وخاصة الجهل والنميمة أفات العصر ..تحياتى "
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328235