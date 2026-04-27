بطاقة إيداع بالسجن في حق “تيكتوكوز” لتنفيذ حكم غيابي

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين بطاقة إيداع بالسجن في حق تيكتوكوز مشهورة لتنفيذ حكم غيابي قضى بسجنها.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أعوان دورية أمنية استوقفوا التيكتوكوز المشهورة في الطريق للتثبت معها بخصوص وثائق السيارة التي كانت تقودها ومراجعة هويتها تبين أنها محل تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل حكم غيابي قضى بسجنها مدة ثلاثة أعوام وذلك من أجل تهم تتعلق بالاعتداء على الأخلاق الحميدة والآداب العامة والتجاهر عمدا بفحش.وباحالة التيكتوكوز المشهورة اليوم الاثنين على أنظار النيابة العمومية قررت اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقها لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر في شأنها في انتظار اعتراضها عليه