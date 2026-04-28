حرب إيران .. ضغوط من الوسطاء للتوصل لاتفاق وتشكيك أمريكي في العرض الإيراني

في اليوم الـ21 للهدنة، أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن الوسطاء يمارسون ضغوطا على إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق باعتبار أن الأيام القليلة المقبلة حاسمة للغاية، وذلك بعد تقديم طهران -عبر باكستان– مقترحا جديدا يهدف للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز وينهي الحرب.يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال -عن مسؤولين أمريكيين- أن الرئيس دونالد ترمب وفريقه الأمني متشككون في العرض الإيراني من دون رفض قاطع له.وعلى جبهة لبنان، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت إن "نعيم قاسم يلعب بالنار، وهذه النار ستحرق حزب الله وكل لبنان"، مضيفا أنه إذا واصلت الحكومة اللبنانية الاحتماء تحت جناح حزب الله "فستندلع النار وتحرق أرْز لبنان".الجزيرة