من بينهم كاتب محكمة ومحام وقاض معزول: السجن بين عامين وعشرة أعوام لمتهمين بتكوين وفاق لتبييض الأموال

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالسجن بين عامين اثنين وعشرة أعوام في حق ثمانية متهمين من بينهم كاتب محكمة ومحام وقاض معزول من أجل تكوين وفاق بغاية تبييض الأموال.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن منطلق الأبحاث في ملف القضية كان اثر ايقاف كاتب محكمة مباشر باحدى محاكم تونس الكبرى، وحجز عدة وثائق وملفات قضائية بمنزله وبمواصلة الابحاث تبين أنه يملك أكثر من عشرة عقارات بولايات مختلفة ليتقرر ايداعه السجن.وشملت الأبحاث في ملف القضية سبعة أشخاص آخرين من بينهم محام معروف في المجال الرياضي أحيل بحالة سراح، وقاض معزول احيل بحالة فرار وصدرت في حقه بطاقة جلب قضائية بعد أن كانت دائرة الاتهام اصدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن.ووجهت الى المتهمين الثمانية تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية تبييض الاموال والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك.وباحالة ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قضت ابتدائيا حضوريا بسجن كاتب المحكمة مدة عشرة أعوام والمحامي مدة عامين اثنين، والسجن غيابيا مدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل في حق القاضي المعزول، وتراوحت بقية الاحكام بين عامين اثنين وعشرة أعوام في حق باقي المتهمين.