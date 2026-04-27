حرب إيران.. أنباء عن مقترح جديد لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز

في اليوم الـ20 للهدنة، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصادر أن إيران قدّمت عبر الوسطاء الباكستانيين مقترحا جديدا يهدف للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز وينهي الحرب.وفي تعليق من البيت الأبيض، قالت متحدثة باسمه إن هذه "مناقشات دبلوماسية حساسة"، ولن تتفاوض الولايات المتحدة عبر وسائل الإعلام، وفق أكسيوس.وشددت على أن الرئيس دونالد ترمب أكد أن واشنطن هي صاحبة القرار، ولن تبرم سوى اتفاق يخدم مصلحة الشعب الأمريكي أولا، وأنها لن تسمح أبداً لإيران بامتلاك سلاح نووي.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت إن الوزير عباس عراقجي غادر باكستان متوجها إلى روسيا -على رأس وفد دبلوماسي- لمواصلة مشاورات طهران بشأن المفاوضات، وذلك بعد زيارته لإسلام آباد قادما من مسقط، في ظل تعثر جهود المفاوضات.