Babnet   Latest update 07:39 Tunis

حرب إيران.. أنباء عن مقترح جديد لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a603b229d0d2.72447095_qojmipefkhngl.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 27 Avril 2026 - 06:11 قراءة: 0 د, 35 ث
      
في اليوم الـ20 للهدنة، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصادر أن إيران قدّمت عبر الوسطاء الباكستانيين مقترحا جديدا يهدف للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز وينهي الحرب.

وفي تعليق من البيت الأبيض، قالت متحدثة باسمه إن هذه "مناقشات دبلوماسية حساسة"، ولن تتفاوض الولايات المتحدة عبر وسائل الإعلام، وفق أكسيوس.


وشددت على أن الرئيس دونالد ترمب أكد أن واشنطن هي صاحبة القرار، ولن تبرم سوى اتفاق يخدم مصلحة الشعب الأمريكي أولا، وأنها لن تسمح أبداً لإيران بامتلاك سلاح نووي.


وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت إن الوزير عباس عراقجي غادر باكستان متوجها إلى روسيا -على رأس وفد دبلوماسي- لمواصلة مشاورات طهران بشأن المفاوضات، وذلك بعد زيارته لإسلام آباد قادما من مسقط، في ظل تعثر جهود المفاوضات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328160

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الاثنين 27 أفريل 2026 | 10 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:06
16:02
12:24
05:30
03:55
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet28°
17° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
27°-15
28°-15
31°-16
26°-17
  • Avoirs en devises 25138,9
  • (24/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40397 DT
  • (24/04)
  • 1 $ = 2,88369 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/04)     2510,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/04)   27932 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>