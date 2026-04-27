السجن بقية العمر في حق متهم بطعن عون أمن في المكنين

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن بقية العمر وثلاثة أعوام سجنا في حق عنصر تكفيري متهم بطعن عون أمن بواسطة سكين بجهة المكنين بولاية المنستير.وتعود أطوار القضية الى تاريخ 26 ديسمبر من سنة 2024 حيث تولى اعوان مصلحة التوقي من الارهاب تنفيذ عملية تمشيط بالمكنين من ولاية المنستير بحثا عن عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب، وأثناء عملية البحث عن العنصر المفتش عنه، تولى المتهم في قضية الحال التسلح بواسطة سكين وطعن عون أمن وأطلق عبارات التكبير مع وصف الأمنيين ب" الطواغيت" حسب اوراق ملف القضية.وتولت الوحدات الأمنية مطاردة المتهم والقاء القبض عليه وحجز السكين التي اعتدى بواسطتها على الامني الذي تم نقله الى المستشفى حيث خضع للجراحة ونجا من موت بدا محققا حسب تقارير أطبائه.ومثل المتهم بحالة ايقاف الجمعة الماضي أمام الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب عبر المحاكمة عن بعد من خلال القاعة المخصصة للجلسات القضائية بالسجن المدني بالمرناقية، واعترف بالاعتداء على الأمني.واثر المفاوضة قضت الدائرة الجنائية بالسجن بقية العمر في حق المتهم من أجل محاولة القتل العمد، وثلاثة أعوام سجنا من أجل الاشادة بالارهاب.