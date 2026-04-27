Babnet   Latest update 09:06 Tunis

السجن بقية العمر في حق متهم بطعن عون أمن في المكنين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67db2b0c4c0e38.32799030_kgoinhejpqflm.jpg>
Publié le Lundi 27 Avril 2026 - 09:06
      
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن بقية العمر وثلاثة أعوام سجنا في حق عنصر تكفيري متهم بطعن عون أمن بواسطة سكين بجهة المكنين بولاية المنستير.

وتعود أطوار القضية الى تاريخ 26 ديسمبر من سنة 2024 حيث تولى اعوان مصلحة التوقي من الارهاب تنفيذ عملية تمشيط بالمكنين من ولاية المنستير بحثا عن عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب، وأثناء عملية البحث عن العنصر المفتش عنه، تولى المتهم في قضية الحال التسلح بواسطة سكين وطعن عون أمن وأطلق عبارات التكبير مع وصف الأمنيين ب" الطواغيت" حسب اوراق ملف القضية.


وتولت الوحدات الأمنية مطاردة المتهم والقاء القبض عليه وحجز السكين التي اعتدى بواسطتها على الامني الذي تم نقله الى المستشفى حيث خضع للجراحة ونجا من موت بدا محققا حسب تقارير أطبائه.


ومثل المتهم بحالة ايقاف الجمعة الماضي أمام الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب عبر المحاكمة عن بعد من خلال القاعة المخصصة للجلسات القضائية بالسجن المدني بالمرناقية، واعترف بالاعتداء على الأمني.
واثر المفاوضة قضت الدائرة الجنائية بالسجن بقية العمر في حق المتهم من أجل محاولة القتل العمد، وثلاثة أعوام سجنا من أجل الاشادة بالارهاب.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328168

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 أفريل 2026 | 10 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:06
16:02
12:24
05:30
03:55
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet28°
18° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
27°-15
28°-16
29°-16
24°-17
  • Avoirs en devises 25138,9
  • (24/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40397 DT
  • (24/04)
  • 1 $ = 2,88369 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/04)     2510,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/04)   27932 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>