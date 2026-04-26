خلاف على "سيجارة" ينتهي بجريمة قتل في منزل تميم

Publié le Dimanche 26 Avril 2026 - 18:32
      
خيمت حالة من الحزن الشديد والصدمة على أهالي منطقة منزل تميم، اليوم إثر جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، بعد تعرضه لطعنة نافذة على مستوى القلب سددها له صديقه الذي يبلغ من العمر 14 سنة.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن خلافاً نشب بين الطفلين القاصرين بسبب "سيجارة"، سرعان ما تطور إلى مشادة انتهت باستعمال الجاني لآلة (سكين)، ليردي صديقه قتيلاً في مشهد صادم يعكس تنامي حدة الاندفاع والعنف في صفوف القصر.



وقد باشرت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثها فور وقوع الحادثة، حيث تم إيقاف المعتدي للتحقيق معه والوقوف على الملابسات الدقيقة للجريمة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية وعرض الجثة على الطب الشرعي.



وتأتي هذه الفاجعة لتزيد من منسوب القلق لدى الرأي العام المحلي، حيث تُعد هذه الجريمة الثانية التي تشهدها منطقة الوطن القبلي في أقل من أسبوع، مما يطرح تساؤلات حارقة حول الأسباب الكامنة وراء تفشي السلوك الإجرامي لدى الناشئة ودور المؤسسات التربوية والاجتماعية في الإحاطة بهم.
