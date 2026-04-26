مصادر تكشف لـCBS عن المستهدفين الحقيقيين من الهجوم على حفل عشاء ترامب

Publié le Dimanche 26 Avril 2026 - 09:42
      
نقلت قناة CBS عن مصادرها أن مطلق النار خلال حفل العشاء الذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أفاد بأنه "استهدف مسؤولين في إدارة ترامب".

تم مساء السبت إخلاء جميع الحاضرين في فندق "هيلتون واشنطن" بالعاصمة الأمريكية، حيث كان يقام العشاء الرسمي السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض وأعضاء الإدارة الأمريكية، بما في ذلك ترامب وزوجته وذلك بعد أن دوت إطلاقات نارية داخل المبنى.

وتم القبض على المشتبه به في إطلاق النار بسرعة من قبل قوات الأمن، وأُصيب أحد عملاء جهاز الخدمة السرية بجروح.


وجاء في تقرير CBS: "كول ألين، المشتبه به في إطلاق النار… صرح لجهات إنفاذ القانون بعد اعتقاله بأنه أراد إطلاق النار على مسؤولي إدارة ترامب".

وفي وقت سابق، أعلن المدعي العام الفيدرالي أن المشتبه به في إطلاق النار والمتهم باقتحام حفل العشاء بحضور الرئيس دونالد ترامب، سيُحاكم في العاصمة الأمريكية يوم الاثنين.

وبحسب المدعية الأمريكية جينين بيرو، سيُوجه إلى المشتبه به تهمة استخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف، وتهديد أو اعتداء على موظف فيدرالي باستخدام سلاح خطير.
