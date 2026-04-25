ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن المفاوضات مع إيران: قدموا لنا ورقة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل جديدة بشأن سير المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أن طهران قدمت ورقة أولية لم تكن مرضية، لكنه حصل على ورقة محسنة خلال دقائق معدودة.وقال ترامب في تصريحات صحفية: "قدم الإيرانيون لنا ورقة كان ينبغي أن تكون أفضل، ومن المثير للاهتمام أنه في اللحظة التي ألغيتُ فيها الأمر، خلال 10 دقائق فقط، حصلنا على ورقة جديدة كانت أفضل بكثير".وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد عرضوا الكثير، لكن ليس بما فيه الكفاية"، في إشارة إلى أن التنازلات الإيرانية لا تزال دون المستوى الذي تطالب به واشنطن.تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران حالة من الجمود النسبي، رغم الإعلان عن وجود اتصالات بين الجانبين. وكان المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة قد أعلن في وقت سابق استعداد طهران للتفاوض، لكنه شدد على أن أي اتفاق يجب أن يكون قائما على "الاحترام المتبادل ورفع العقوبات".وكان الرئيس ترامب قد أعلن قبل أيام تمديدا غير محدد لوقف إطلاق النار المؤقت مع إيران، في محاولة لإتاحة الوقت للمزيد من التفاوض، وسط أنباء عن عقد جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة في إسلام أباد.من جانبه، يؤكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو باستمرار على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن تفكيكا كاملا للبرنامج النووي الإيراني، ووقف دعم طهران للجماعات المسلحة في المنطقة، وضمانات بعدم استهداف إسرائيل. وتعتبر واشنطن أن ما عرضته إيران حتى الآن "غير كاف" لتحقيق هذه الأهداف.وسبق أن وصفت طهران تصريحات المسؤولين الأمريكيين بأنها "استفزازية" و"تسويق إعلامي". كما تؤكد إيران أنها لن تتفاوض تحت التهديد أو الحصار، وأن أي اتفاق يجب أن يضمن رفع العقوبات الاقتصادية بالكامل.