Babnet   Latest update 18:08 Tunis

الترجي الرياضي يتوّج ببطولة النخبة لكرة اليد بعد فوزه على النادي الإفريقي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69eced6ae5fcb0.92921452_hmkeipgfjnloq.jpg>
Publié le Samedi 25 Avril 2026 - 17:35
      
توج الترجي الرياضي التونسي بلقب بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، إثر فوزه على مضيفه النادي الإفريقي بنتيجة 28-27، في المباراة التي احتضنتها القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس، ضمن الجولة العاشرة والختامية لمرحلة التتويج.

لقب تاريخي متواصل

ويُعد هذا التتويج اللقب رقم 38 في سجل فريق باب سويقة، والرابع على التوالي، ليواصل بذلك هيمنته على البطولة.

نهاية مشحونة للمباراة

وشهدت المباراة توقفًا قبل نهايتها بـ28 ثانية بسبب رمي المقذوفات، حين كان الترجي متقدمًا في النتيجة، قبل أن تُستأنف المواجهة وتنتهي على نفس النتيجة (28-27).

نتائج الجولة الختامية

* النادي الإفريقي – الترجي الرياضي التونسي
27 – 28

* نادي ساقية الزيت – النجم الساحلي
36 – 30

* نادي كرة اليد بجمال – سبورتينغ المكنين
33 – 33

الترتيب النهائي

* الترجي الرياضي التونسي – 34 نقطة (10 مباريات)
* النادي الإفريقي – 30 نقطة (10 مباريات)
* النجم الساحلي – 22 نقطة (10 مباريات)
* نادي ساقية الزيت – 20 نقطة (10 مباريات)
* نادي كرة اليد بجمال – 15 نقطة (10 مباريات)
* سبورتينغ المكنين – 12 نقطة (10 مباريات)
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328100

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 25 أفريل 2026 | 8 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:38
19:05
16:01
12:24
05:33
03:58
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-12
26°-14
27°-15
27°-15
29°-15
  • Avoirs en devises 25138,9
  • (24/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40397 DT
  • (24/04)
  • 1 $ = 2,88369 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/04)     2510,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/04)   27932 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>