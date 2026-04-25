الترجي الرياضي يتوّج ببطولة النخبة لكرة اليد بعد فوزه على النادي الإفريقي

لقب تاريخي متواصل





نهاية مشحونة للمباراة





نتائج الجولة الختامية



الترتيب النهائي



توج الترجي الرياضي التونسي بلقب بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، إثر فوزه على مضيفه النادي الإفريقي بنتيجة 28-27، في المباراة التي احتضنتها القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس، ضمن الجولة العاشرة والختامية لمرحلة التتويج.ويُعد هذا التتويج اللقب رقم 38 في سجل فريق باب سويقة، والرابع على التوالي، ليواصل بذلك هيمنته على البطولة.وشهدت المباراة توقفًا قبل نهايتها بـ28 ثانية بسبب رمي المقذوفات، حين كان الترجي متقدمًا في النتيجة، قبل أن تُستأنف المواجهة وتنتهي على نفس النتيجة (28-27).* النادي الإفريقي – الترجي الرياضي التونسي* نادي ساقية الزيت – النجم الساحلي* نادي كرة اليد بجمال – سبورتينغ المكنين* الترجي الرياضي التونسي – 34 نقطة (10 مباريات)* النادي الإفريقي – 30 نقطة (10 مباريات)* النجم الساحلي – 22 نقطة (10 مباريات)* نادي ساقية الزيت – 20 نقطة (10 مباريات)* نادي كرة اليد بجمال – 15 نقطة (10 مباريات)* سبورتينغ المكنين – 12 نقطة (10 مباريات)