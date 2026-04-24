وزير الخارجية الإيراني يصل إلى إسلام آباد

ووفقا للهيئة، تأتي هذه الزيارة ردا على زيارة قائد القوات المسلحة الباكستانية عاصم منير إلى طهران الأسبوع الماضي، حيث تناولت المحادثات آنذاك سبل تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب في المناطق الحدودية المشتركة.في وقت سابق، أفادت وكالة تسنيم بأنه لم يتم التخطيط للقاءات يجريها عراقجي مع مسؤولين أمريكيين خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه.ونفت وكالتا تسنيم ومهر صحة تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن عقد لقاءات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومسؤولين أمريكيين خلال زيارته المرتقبة لإسلام آباد، مؤكدة أن "أي مفاوضات مع الولايات المتحدة ليست مطروحة حاليا".وجاء النفي عقب تقارير بثتها شبكة "سي إن إن"، زعمت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إرسال مبعوثين، من بينهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى باكستان لعقد محادثات مع عراقجي.وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث قد صرح في وقت سابق بأن "إيران تعلم أنه لا تزال أمامها نافذة مفتوحة للاختيار بحكمة على طاولة المفاوضات".وأكدت مصادر إيرانية أن زيارة عراقجي، التي تشمل أيضا مسقط وروسيا، تندرج في إطار "التنسيق مع الشركاء" وبحث التطورات الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بسبل إنهاء الحرب في المنطقة، مشددة على أن جدول الأعمال لا يتضمن أي لقاءات مع الجانب الأمريكي.وأوضح عراقجي في تصريحات سابقة أن جولته تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وإجراء مشاورات سياسية مع الدول المعنية، في وقت تتهم فيه طهران وسائل إعلام ومسؤولين أمريكيين بـ"الترويج لروايات غير دقيقة" بشأن استئناف المفاوضات.يذكر أن إسلام آباد تقوم بدور الوسيط بين طهران وواشنطن منذ اندلاع الحرب، حيث شهدت العاصمة الباكستانية الشهر الماضي عدة جولات من المحادثات بين الجانبين، قاد فيها الوفد الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس، بينما ترأس الوفد الإيراني رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف. وكانت تلك الجولات قد انتهكت دون اتفاق، وسط خلافات حول الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية.وتأتي الزيارة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، تمديدا غير محدد المدة لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في محاولة لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض مجددا.