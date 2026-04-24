Babnet   Latest update 23:04 Tunis

القيروان: مؤتمر دولي بالمعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان حول "الفن والحب في ضوء الراهن الإنساني"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69eba07596d128.46375278_hpignjekoqflm.jpg>
Publié le Vendredi 24 Avril 2026 - 23:04
      
احتضن المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للفنون والعلوم الإنسانية بعنوان "الفن والحب في ضوء الراهن الإنساني"، الذي يتواصل على مدار ثلاثة أيام بالشراكة مع جامعة القيروان وبحضور اكادميين وباحثين من تونس والجزائر جزر القمر، كوت ديفوار، فرنسا، والجزائر وخارجها .
 
وأكد مدير المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان الدكتور معز الوهايبي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن اختيار موضوع "الحب" هذا العام يأتي في استمرارية مع دورة العام الماضي التي تناولت موضوع "القسوة" في ظل ما يشهده العالم من قسوة ورعب وحروب، وكمحاولة لاختبار الحب كقيمة انسانية وليس كعاطفة، في ظل الراهن العالمي المتغير.  

 
وأضاف أن المؤتمر "يسعى الى تفكيك العلاقة بين التجربة الوجدانية والتمثلات الفنية وذلك عبر مقاربات متعددة الاختصاصات تشمل الفلسفة والسينما والموسيقى والفنون التشكيلية وغيرها".
 

واوضح ان الملتقى يمثل "مختبراً نقدياً" يسعى الى تحويل العاطفة الإنسانية الأكثر شيوعا (الحب) إلى موضوع للدراسة العلمية الرصينة، رابطا إياه بالتحولات الكبرى التي يشهدها المجتمع التونسي والعالمي، بدءا من الموروث الشعبي (الغناء البدوي) وصولا إلى الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي.
 
ومن جانبها قالت الاستاذة الجامعية والباحثة الدكتورة الفة يوسف التي تراست الجلسة العلمية الأولى ان "مفهوم الحب هو موضوع اهتم به الكثيرون في مجالات متعددة، وما زال يحتاج إلى بحوث حتى اليوم، لاسيما في كيفية الحديث عن الحب وترميزه والتعبير عنه من خلال الفن والشعر والإبداع في ظل عصر التكنولوجيا".
 
وبينت ان المداخلات كانت متنوعة وشملت السينما وكيفية تناولها لمفهوم الحب وطبيعة العلاقات ببن الفنانين لا سيما الأزواج منهم كما تطرقت المداخلات الى مفهوم "الحب الغولي" وهو نوع من الحب القائم على "الالتهام" أو التملك بالإضافة الى وجهة نظر المستشرقين الى المرأة العربية ورسمهم لها من خلال كتاب "الف ليلة وليلة" رغم انهم لم يروها لكونها كانت داخل القصور المغلقة.
 
وابتعد المؤتمر عن التناول الرومانسي التقليدي للحب، ليطرحه كقضية "وجودية ومعرفية" عبر ثلاثة مستويات أساسية، وفق ما افادت به المنسقة العامة للمؤتمر شاكرة السالمي اهتم المستوى الأول منها بالجسد كلوحة للمعاناة والتحرر والثاني بالحب في عصر الرقمنة والاغتراب اما المستوى الثالث فركز على الحب كفعل مقاومة سياسية واجتماعية.
 
وفي هذا الاطار ركزت الاستاذة الجامعية فيروز بوجدي على مفهوم "الجسد المتشظي" وعلاقة الحب بالألم في تجارب فنانين عالميين مثل فريدا كاهلو وفان غوغ حيث لايمثل الحب مجرد شعور، بل "ممارسة تشكيلية" قاسية تعكس صراع الذات مع الواقع، وناقشت الباحثتان إيلاف الطرابلسي وأسماء مناعي تغير ملامح "المعيش الجمالي" في العصر الرقمي حيث اصبح حب اليوم يختبر في العالم الافتراضي وألعاب الفيديو مما يطرح أسئلة حول تحول العاطفة إلى "سيميولوجيا" أو رموز بصرية تتوسطها الشاشة الرقمية كما تطرقت بعض المداخلات إلى الحب في زمن الحرب وكأداة لترميم الهوية الحضرية في الفضاءات العامة.
 
ويتضمن المؤتمر أنشطة مرافقة من بينها ورشات عمل انطلقت قبل أسبوع من الملتقى، ومعرضا للأعمال الفنية في رواق المعهد وهي نتاج لما أنجزه الطلبة تحت إشراف اساتذتهم حول موضوع الحب والارتباط بالمكان والوجدان كما يتضمن البرنامج عرضا سينمائيا للمخرج أنيس الأسود بعنوان "ابحث عن امي" مشفوعا بنقاش.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328049

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 24 أفريل 2026 | 7 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:04
16:01
12:24
05:34
03:59
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet20°
15° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
22°-12
26°-13
27°-15
26°-15
  • Avoirs en devises 25138,9
  • (24/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40397 DT
  • (24/04)
  • 1 $ = 2,88369 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/04)     2510,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/04)   27932 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>