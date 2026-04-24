وفاة المهاجم السابق للترجي الرياضي مايكل اينرامو

أعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم الجمعة عبر صفحته الرسمية عن وفاة مهاجمه النيجيري السابق مايكل إنرامو عن عمر 40 سنة.ونعى فريق باب سويقة في بلاغ على صفحته الرسمية لاعبه السابق قائلا "ببالغ الحزن والأسى، يودع الترجي الرياضي أحد أبنائه الأوفياء مايكل إنرامو... بقلوب يعتصرها الألم، ينعى الترجي لاعبه السابق النيجيري مايكل إنرامو الذي رحل بعد مسيرة استثنائية ستظل محفورة في ذاكرة النادي وجماهيره جيلا بعد جيل... سيبقى مايكل إنرامو جزءا من ذاكرة الترجي ومن وجدان جماهيره التي لن تنسى أبدا ما قدمه من عطاء وإخلاص داخل المستطيل الأخضر."ولعب مايكل إنرامو في صفوف الترجي الرياضي لفترتين الأولى بين 2005 و2010 قبل أن يعود لتجربة ثانية قصيرة خلال موسم 2017–2018 قادما من نادي الاتفاق السعودي.وقد توج مع الترجي بخمس بطولات وثلاثة كؤوس إلى جانب دوري أبطال العرب وكأس اتحاد شمال إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس.كما أحرز لقب هداف البطولة التونسية في مناسبتين متتاليتين خلال موسمي 2008-2009 بمجموع 18 هدفا و2009-2010 برصيد 13 هدفا.وتقمص إنرامو الذي استهل مسيرته الكروية مع لوبي ستارز النيجيري عدة تجارب احترافية أخرى قادته بالخصوص إلى اتحاد العاصمة الجزائري ونادي الشباب ونادي الاتفاق السعوديين إضافة إلى سيفاسبور وبشيكتاش التركيين.يذكر أن مايكل إنرامو الذي يحمل أيضا الجنسية التونسية تقمص زي منتخب نيجيريا في 10 مباريات سجل خلالها 3 أهداف من بينها هدف في شباك منتخب تونس لكرة القدم خلال تصفيات كأس العالم 2010 في المباراة التي أُقيمت بأبوجا وانتهت بالتعادل 2–2.