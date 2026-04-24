صناعات غذائية: تنظيم لقاءات مهنية ثنائية مع شركتين نيجيريتين يوم 28 أفريل الجاري بدار المصدّر

Publié le Vendredi 24 Avril 2026 - 14:10
      
ينظم مركز النهوض بالصادرات، يوم 28 أفريل 2026، لقاءات مهنية ثنائية، وذلك بمشاركة شركتين نيجيريتين تنشطان في قطاع الصناعات الغذائية.

وتهدف هذه اللقاءات، التي ستنعقد ببادرة من مركز النهوض بالصادرات وبدعم من مكتبه في أبوجا، إلى تنشيط المبادلات التجارية وتعزيز إقامة شراكات مستديمة بين تونس ونيجيريا.


وتشمل المنتجات المستهدفة في إطار هذه اللقاءات، وفق بلاغ صادر، الجمعة، عن دار المصدّر، زيت الزيتون والعجين الغذائي ومنتجات الألبان والتمور.


ويعين على المؤسسات الراغبة في المشاركة في هذه اللقاءات تقديم ترشحاتها عبر الإنترنات قبل 27 أفريل 2026.
الجمعة 24 أفريل 2026 | 7 ذو القعدة 1447
