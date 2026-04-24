قضية “التسفير 2”: حجز الملف لتحديد جلسة نهائية والنظر في مطالب الإفراج

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف قضية “شبكات التسفير 2” إثر الجلسة المنعقدة اليوم الجمعة، وذلك لتحديد موعد نهائي للجلسة القادمة، إلى جانب النظر في مطالب الإفراج المقدمة لفائدة عدد من المتهمين الموقوفين.وشهدت الجلسة مواصلة النظر في هذا الملف الذي يشمل ثمانية متهمين، إضافة إلى جمعيات ووكالات أسفار، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بالانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل وخارج تراب الجمهورية، واستغلال الأراضي التونسية وأراضي دول أجنبية لانتداب وتدريب أشخاص على ارتكاب جرائم إرهابية، فضلاً عن جرائم أخرى ذات صبغة إرهابية.وفي تطور لافت، تولى رئيس الدائرة الجنائية التعهد بالتجريح في نفسه، وذلك لسبق نظره في القضية بصفته قاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.وقررت الدائرة في ختام الجلسة حجز القضية للتصريح بموعد الجلسة القادمة، مع البت في مطالب الإفراج المقدمة لفائدة بعض المتهمين، في انتظار استكمال بقية أطوار المحاكمة.