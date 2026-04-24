Babnet   Latest update 17:18 Tunis

قضية “التسفير 2”: حجز الملف لتحديد جلسة نهائية والنظر في مطالب الإفراج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67db2b0c4c0e38.32799030_kgoinhejpqflm.jpg>
Publié le Vendredi 24 Avril 2026 - 15:54
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف قضية “شبكات التسفير 2” إثر الجلسة المنعقدة اليوم الجمعة، وذلك لتحديد موعد نهائي للجلسة القادمة، إلى جانب النظر في مطالب الإفراج المقدمة لفائدة عدد من المتهمين الموقوفين.

وشهدت الجلسة مواصلة النظر في هذا الملف الذي يشمل ثمانية متهمين، إضافة إلى جمعيات ووكالات أسفار، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بالانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل وخارج تراب الجمهورية، واستغلال الأراضي التونسية وأراضي دول أجنبية لانتداب وتدريب أشخاص على ارتكاب جرائم إرهابية، فضلاً عن جرائم أخرى ذات صبغة إرهابية.


وفي تطور لافت، تولى رئيس الدائرة الجنائية التعهد بالتجريح في نفسه، وذلك لسبق نظره في القضية بصفته قاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.


وقررت الدائرة في ختام الجلسة حجز القضية للتصريح بموعد الجلسة القادمة، مع البت في مطالب الإفراج المقدمة لفائدة بعض المتهمين، في انتظار استكمال بقية أطوار المحاكمة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328039

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 24 أفريل 2026 | 7 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:04
16:01
12:24
05:34
03:59
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
23°-12
26°-14
27°-15
26°-15
  • Avoirs en devises 25151,7
  • (23/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,41135 DT
  • (23/04)
  • 1 $ = 2,87769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/04)     2510,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/04)   27932 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>