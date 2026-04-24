. ترمب يعتزم إرسال ويتكوف وكوشنر للمشاركة في محادثات مع عراقجي

في اليوم الـ17 للهدنة، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بإعادة إيران إلى "العصر الحجري" قائلا إن تل أبيب تنتظر ضوءا أخضر من واشنطن لتنفيذ ذلك، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه أعطى أوامره للبحرية الأمريكية باستهداف أي قارب يحاول زرع ألغام في مضيق هرمز.وبشأن مسار التفاوض، قال ترمب إن الجانب الإيراني يرغب في إبرام صفقة، مؤكدا وجود اتصالات معه. وأشار إلى أن واشنطن قررت منح طهران فرصة لحل صراعاتها الداخلية قبل المضي في المفاوضات.وعلى الجانب الإيراني، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيبدأ اليوم جولة إقليمية إلى إسلام آباد ومسقط وموسكو، تهدف إلى إجراء مشاورات ثنائية مع الأطراف، وبحث آخر مستجدات الحرب على إيران.في المقابل، أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين في إدارة ترمب بأن الرئيس يعتزم إرسال مبعوثَيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان للمشاركة في محادثات مع عراقجي.وفي الشأن اللبناني، أعلن الرئيس الأمريكي تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 3 أسابيع، وأضاف أن قائدَي البلدين سيأتيان إلى واشنطن خلال الهدنة الممددة.أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقال إن حزب الله يحاول عرقلة المسار لتحقيق "سلام تاريخي" بين إسرائيل ولبنان، مؤكدا تنفيذ هجمات ضد الحزب أخيرا، ومتعهدا بالعمل على تغيير وجه الشرق الأوسط.ميدانيا، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق عدة في جنوب لبنان، إذ أفاد مراسلو الجزيرة بشن غارات على بلدتي دير عامص وكونين، وتفجير أحياء سكنية في مدينة بنت جبيل.