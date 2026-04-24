النادي الإفريقي يستهل مشاركته في “البال” بانتصار على داكار

برنامج مباريات النادي الإفريقي



تعزيزات قبل البطولة



نظام التأهل



استهل النادي الإفريقي مشاركته في بطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة “BAL” في نسختها السادسة بانتصار مهم على نادي داكار السنيغالي بنتيجة 85-79، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة لحساب الجولة الأولى من منافسات مجموعة “الصحراء”.وتحتضن مدينة الرباط مباريات هذه المجموعة خلال الفترة الممتدة من 24 أفريل إلى 3 ماي 2026.* السبت 25 أفريل:النادي الإفريقي – الأهلي المصري* الثلاثاء 28 أفريل:النادي الإفريقي – شبيبة أبيدجان* الجمعة 1 ماي:النادي الإفريقي – ماكتاون فلايرز* الأحد 3 ماي:النادي الإفريقي – الفتح الرباطيوكان فريق باب الجديد قد دعم صفوفه بثلاثة لاعبين أجانب استعدادًا لهذه المشاركة القارية، وهم جيس جونس ودريو خليل سيسي وأمينو محمد.وتضم مجموعة “الصحراء” إلى جانب النادي الإفريقي كلًا من الفتح الرباطي المغربي، والأهلي المصري، وداكار السنغالي، وشبيبة أبيدجان الإيفواري، وماكتاون فلايرز النيجيري.ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي، حيث سيواجهون المتأهلين من مجموعة “كالاهاري” التي تُقام منافساتها في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا.