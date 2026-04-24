Babnet   Latest update 20:27 Tunis

النادي الإفريقي يستهل مشاركته في “البال” بانتصار على داكار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ebafbf5f2ca7.36403579_pginkjqmhfoel.jpg>
Publié le Vendredi 24 Avril 2026 - 18:59
      
استهل النادي الإفريقي مشاركته في بطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة “BAL” في نسختها السادسة بانتصار مهم على نادي داكار السنيغالي بنتيجة 85-79، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة لحساب الجولة الأولى من منافسات مجموعة “الصحراء”.

وتحتضن مدينة الرباط مباريات هذه المجموعة خلال الفترة الممتدة من 24 أفريل إلى 3 ماي 2026.


برنامج مباريات النادي الإفريقي

* السبت 25 أفريل:

النادي الإفريقي – الأهلي المصري

* الثلاثاء 28 أفريل:
النادي الإفريقي – شبيبة أبيدجان

* الجمعة 1 ماي:
النادي الإفريقي – ماكتاون فلايرز

* الأحد 3 ماي:
النادي الإفريقي – الفتح الرباطي

تعزيزات قبل البطولة

وكان فريق باب الجديد قد دعم صفوفه بثلاثة لاعبين أجانب استعدادًا لهذه المشاركة القارية، وهم جيس جونس ودريو خليل سيسي وأمينو محمد.

نظام التأهل

وتضم مجموعة “الصحراء” إلى جانب النادي الإفريقي كلًا من الفتح الرباطي المغربي، والأهلي المصري، وداكار السنغالي، وشبيبة أبيدجان الإيفواري، وماكتاون فلايرز النيجيري.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي، حيث سيواجهون المتأهلين من مجموعة “كالاهاري” التي تُقام منافساتها في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328057

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:04
16:01
12:24
05:34
03:59
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet20°
16° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
22°-12
26°-13
27°-15
26°-15
  • Avoirs en devises 25138,9
  • (24/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40397 DT
  • (24/04)
  • 1 $ = 2,88369 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/04)     2510,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/04)   27932 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>