الإحتفاظ بزياد الهاني

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني على خلفية مقال نشره تطرق فيه الى معطيات قضائية.بذكر ان الفرقة المركزية الخامسة المختصة في مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال التابعة للحرس الوطني بالعوينة تعهدت بالبحث مع زيادة الهاني على ذمة ذمة القضية المذكورة .وكان الهاني قد نشر أمس، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أنه تلقى استدعاء للحضور على الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة 24 أفريل 2026 بمقر الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.