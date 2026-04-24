تحت شعار "السينما في حوشنا"، تعود فعاليات مهرجان جربة السينمائي الدولي في دورته الثانية، التي ستقام بجزيرة جربة، في خطوة جديدة لتعزيز المشهد الثقافي والسينمائي بالجهة.وأعلنت مديرة المهرجان، عبلة لسود، خلال لقاء إعلامي انتظم اليوم بإحدى الوحدات السياحية بجربة، عن مشاركة أسماء فنية بارزة في هذه الدورة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، على أن يتم تقديم البرنامج الكامل لاحقًا خلال ندوة صحفية مرتقبة.وأوضحت لسود أن اختيار شعار هذه الدورة يحمل دلالات رمزية عميقة، فهو يشير أولًا إلى خصوصية المكان، حيث تحتضن جزيرة جربة التظاهرة، بما يرمز إليه “الحوش” كمعلم معماري تقليدي يعكس نمط عيش العائلة الممتدة، وما يحمله من قيم الترابط والتماسك والأصالة. كما يعكس الشعار، في بعده الثاني، توجه المهرجان نحو الجمهور، إذ لن ينتظر رواده بل سيذهب إليهم، متنقلا بين الحوش الجربي والحومة والمنازل، مستهدفًا مختلف الفئات العمرية من عشاق الفن السابع، ومؤسسًا لثقافة "سينما القرب".وأضافت أن المهرجان يمثل حلما ومشروعا ثقافيا إبداعيا لجزيرة جربة، انطلق صغيرا ليكبر من دورة إلى أخرى، ساعيًا إلى تحقيق جملة من الأهداف، من بينها الترويج للوجهة السياحية ذات الصيت العالمي، ودعم السياحة الثقافية، وتعزيز الثقافة السينمائية. واعتبرت أن السينما والثقافة تمثلان قاطرة للتنمية وجسرا للتقارب بين الشعوب، وفضاءً رحبًا للتواصل والانفتاح وقبول الآخر، خاصة في ظل عالم يشهد توترات وصراعات متزايدة. كما أكدت حرصها على توظيف علاقاتها الفنية للترويج لصورة تونس، عبر استقطاب نجوم لهم حضور وتأثير واسع.وأشارت إلى أن تنظيم المهرجان سيكون، بصفة استثنائية هذه السنة، في نهاية فصل الصيف، بدل موعده المعتاد في شهر جوان، وذلك تزامنا مع مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم. ومن المنتظر أن تتواصل فعالياته على مدى ثلاثة أيام بجزيرة جربة، تليها ثلاثة أيام أخرى في نهاية السنة بالعاصمة الفرنسية باريس، في موعد أولي موجّه إلى أبناء تونس المقيمين بالخارج، بهدف مدّ جسور التواصل معهم.يذكر أن الدورة الأولى من مهرجان جربة السينمائي الدولي انتظمت سنة 2022، واستقطبت نخبة من نجوم الفن والسينما، من بينهم الفنانة إلهام شاهين وحمادة هلال، ما جعل من الجزيرة محطة فنية متميزة، أسهمت في تقريب السينما من المواطن وترسيخ ثقافة الفرجة الواعية والحوار الهادف، خاصة تحت شعار "سينما المواطن".