سيدي حسين: تفكيك شبكة نسائية لترويج الكوكايين

تمكن أعوان الأمن الوطني التونسي بفرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين من تفكيك شبكة تنشط في ترويج المخدرات والسرقة، وذلك إثر مداهمات استهدفت منزلًا مشبوهًا بالجهة.وأسفرت العملية عن إيقاف ثلاث نساء يُشتبه في انتمائهن إلى الشبكة، إلى جانب عنصر مصنف خطير صادر في شأنه عدة مناشير تفتيش، إضافة إلى شابين كانا يتوليان مهام التنفيذ والترويج الميداني.كما تم حجز نحو كيلوغرام من مخدر الكوكايين، وميزان إلكتروني، وصفيحة من مادة “الزطلة”، فضلاً عن مبالغ مالية هامة يُرجح أنها من عائدات النشاط الإجرامي.وكشفت الأبحاث أن نشاط الشبكة لم يقتصر على ترويج المخدرات، بل شمل أيضًا سرقة الدراجات النارية وتفكيكها وإعادة بيعها، حيث تم العثور على عدد من الدراجات محل تفتيش داخل أماكن الإخفاء.وباستشارة النيابة العمومية، أُذن بالاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمة الأبحاث، مع مواصلة التحريات للكشف عن بقية الامتدادات المحتملة للشبكة.