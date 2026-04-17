بطولة الرابطة الاولى : برنامج مباريات الجولة السادسة و العشرين
تونس — تُقام مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يومي السبت 25 والأحد 26 أفريل 2026، انطلاقًا من الساعة 15:30، وفق البرنامج التالي:
السبت 25 أفريل* شبيبة العمران – مستقبل سليمان (ملعب الشاذلي زويتن)
* النجم الساحلي – مستقبل المرسى (الملعب الأولمبي بسوسة)
* مستقبل قابس – نجم المتلوي (ملعب قابس – دون حضور الجمهور)
* اتحاد بن قردان – الاتحاد المنستيري (ملعب بن قردان)
الأحد 26 أفريل* النادي الإفريقي – شبيبة القيروان (ملعب حمادي العقربي برادس)
* النادي البنزرتي – الترجي الرياضي (ملعب 15 أكتوبر ببنزرت)
* النادي الصفاقسي – الملعب التونسي (ملعب الطيب المهيري بصفاقس)
* الترجي الجرجيسي – الأولمبي الباجي (المركب الرياضي بجرجيس)
