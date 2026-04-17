بطولة الرابطة الاولى : برنامج مباريات الجولة السادسة و العشرين

السبت 25 أفريل





الأحد 26 أفريل



تونس — تُقام مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يومي، انطلاقًا من الساعة، وفق البرنامج التالي:* شبيبة العمران – مستقبل سليمان (ملعب الشاذلي زويتن)* النجم الساحلي – مستقبل المرسى (الملعب الأولمبي بسوسة)* مستقبل قابس – نجم المتلوي (ملعب قابس – دون حضور الجمهور)* اتحاد بن قردان – الاتحاد المنستيري (ملعب بن قردان)* النادي الإفريقي – شبيبة القيروان (ملعب حمادي العقربي برادس)* النادي البنزرتي – الترجي الرياضي (ملعب 15 أكتوبر ببنزرت)* النادي الصفاقسي – الملعب التونسي (ملعب الطيب المهيري بصفاقس)* الترجي الجرجيسي – الأولمبي الباجي (المركب الرياضي بجرجيس)