Babnet   Latest update 17:58 Tunis

تكريم أممي لأفراد وحدة المروحيات العسكرية المنتشرة في إفريقيا الوسطى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e261db562fc4.27498692_onpeflkiqhgmj.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Avril 2026 - 17:29 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تولّت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى"MINUSCA"، أمس الخميس، تكريم 128 عسكريا تابعين لوحدة المروحيات التونسية، من بينهم 7 عناصر نسائية، تقديرًا للمجهودات التي يبذلونها في سبيل تحقيق السلام في هذا البلد الإفريقي الصديق، تحت راية الأمم المتحدة.

وأشرف نائب الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ونائب قائد القوّة المتكاملة متعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، على حفل التكريم الذي أقيم بمقرّ وحدة المروحيات التونسية بمدينة بانغي، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الدفاع الوطني.


يذكر أن الوحدة قد نفّذت خلال الستة الأشهر الفارطة 284 مهمة، بإجمالي 419 ساعة طيران، توزّعت مهامها بين نقل الأشخاص والبضائع، بالإضافة إلى العديد من عمليات الإجلاء الطبي والمساهمة في تأمين الانتخابات وعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وفي تحقيق الاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327644

babnet

كل الأخبار...

saved articles
السبت 18 أفريل 2026 | 1 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:30
18:58
16:00
12:26
05:41
04:09
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-12
25°-13
28°-14
28°-16
25°-15
  • Avoirs en devises 24818,3
  • (17/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41278 DT
  • (17/04)
  • 1 $ = 2,87736 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/04)     2378,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/04)   27949 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>