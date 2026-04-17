تكريم أممي لأفراد وحدة المروحيات العسكرية المنتشرة في إفريقيا الوسطى

تولّت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى"MINUSCA"، أمس الخميس، تكريم 128 عسكريا تابعين لوحدة المروحيات التونسية، من بينهم 7 عناصر نسائية، تقديرًا للمجهودات التي يبذلونها في سبيل تحقيق السلام في هذا البلد الإفريقي الصديق، تحت راية الأمم المتحدة.وأشرف نائب الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ونائب قائد القوّة المتكاملة متعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، على حفل التكريم الذي أقيم بمقرّ وحدة المروحيات التونسية بمدينة بانغي، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الدفاع الوطني.يذكر أن الوحدة قد نفّذت خلال الستة الأشهر الفارطة 284 مهمة، بإجمالي 419 ساعة طيران، توزّعت مهامها بين نقل الأشخاص والبضائع، بالإضافة إلى العديد من عمليات الإجلاء الطبي والمساهمة في تأمين الانتخابات وعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وفي تحقيق الاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى.