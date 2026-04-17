تحويل جزئي لحركة المرور بالحي الاولمبي بالمنزه بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تحسيسية خيرية يوم الأحد

أعلمت وزارة الداخلية كافة مستعملي الطريق وخاصة متساكني الحي الأولمبي بالمنزه، أنه سيقع تحويل جزئي لحركة المرور، يوم الأحد 19 أفريل، بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تحسيسية خيرية SMA RUN ،وذلك على طريق الحي الأولمبي إتجاه المركز العمراني الشمالي في جزئه الممتد من أضواء شارع المعز إلى شارع محمد علي عقيد وشارع الأرض، بداية من الساعة 08.00 صباحا وإلى غاية نهاية التظاهرة.

ودعت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، القادمين من جهة شارع شارل نيكول وقاصدي حي الخضراء، إلى المرور عبر شارع الحبيب بورقيبة قبالة الصيدلية المركزية ثم يمينا شارع الهادي الكراي ثم شارع اليابان فالمركز العمراني الشمالي فحي الخضراء.


وبالنسبة للقادمين من جهة ساحة المحاماة وقاصدي جهة أريانة، يمكنهم المرور عبر شارع الشيخ الفاضل بن عاشور ثم يسارا شارع الهادي الكراي .


أما القادمين من جهة شارع الطاهر بن عاشور او شارع شارل نيكول قاصدي الشرقية 1 أو الوطنية رقم 08 ، فإمكانهم المرور عبر شارع الحبيب بورقيبة قبالة الصيدلية المركزية ثم يمينا الشعاعية إكس فالوطنية رقم 08.

ودعت وزارة الداخلية، في بلاغها، مستعملي الطريق إلى التحلي بالسياقة الهادئة واحترام قانون الطرقات وإشارات أعوان المرور، مؤكدة أنها تعول على حسن التفهم ضمانا لسلامة الجميع.
