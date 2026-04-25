سهو دبلوماسي محرج.. واشنطن تستقبل الملك تشارلز بأعلام أستراليا

رفعت سلطات واشنطن أعلام أستراليا بدلا من بريطانيا بالقرب من البيت الأبيض قبيل زيارة الملك تشارلز الثالث إلى الولايات المتحدة.

وقالت وكالة "رويترز": "قامت مقاطعة كولومبيا عن طريق الخطأ برفع عدد من الأعلام الأسترالية بدلا من الأعلام البريطانية بالقرب من البيت الأبيض قبيل زيارة الملك تشارلز للولايات المتحدة".


وبحسب هذه المعلومات، فقد تم رفع 15 علما أستراليا لفترة قصيرة بالقرب من البيت الأبيض، ثم تم استبدالها بالأعلام البريطانية. وبالإجمالي، تم وضع أكثر من 230 علما في المدينة بمناسبة زيارة الملك.


وذكرت الوكالة أن الملك تشارلز الثالث هو رئيس الدولة الرسمي لأستراليا، لكن هذا المنصب شرفي إلى حد كبير.

ومن المقرر أن تتم الزيارة الرسمية للملك تشارلز والملكة كاميلا إلى الولايات المتحدة، كما أعلن سابقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الفترة من 27 إلى 30 أفريل.
