البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى باكستان لعقد محادثات مباشرة مع الجانب الإيراني

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس ومستشاره البارز جاريد كوشنر، سيتوجهان صباح الغد إلى باكستان.

وقالت ليفيت في تصريح صحفي: "أستطيع أن أؤكد أن المبعوث الخاص ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى باكستان مجددا صباح الغد للمشاركة في محادثات، وهي محادثات مباشرة يتم التوسط فيها من قبل الباكستانيين الذين كانوا أصدقاء رائعين ووسطاء طوال هذه العملية".


وأضافت المتحدثة أن الجانب الإيراني هو من بادر بالاتصال وطلب هذا اللقاء المباشر، مشيرة إلى أن الرئيس دونالد ترامب يقوم بإيفاد ستيف وجاريد للاستماع إلى ما سيقوله الطرف الإيراني.


وفي تطور لافت، أشارت ليفيت إلى أن "الإيرانيين قد يكونون هذه المرة أكثر استعدادا للانخراط مقارنة بالمرة الأولى".

وفي وقت سابق، كشفت مراسلة شبكة CNN من البيت الأبيض نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لإرسال مبعوثه الخاص ويتكوف وصهره كوشنر إلى باكستان، بينما سيظل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في "حالة جهوزية تامة" للسفر إلى إسلام آباد فورا إذا أبدى الجانبان تقدما ملموسا في المباحثات الأولية.

يذكر أن البيت الأبيض علق زيارة نائب الرئيس التي كانت مقررة إلى إسلام أباد يوم الثلاثاء الماضي لإجراء جولة محادثات ثانية فيما رفضت طهران إجراء مزيد من المحادثات، مشيرة إلى أنه لن يتم إرسال أي وفد إلى باكستان ما لم ترفع الولايات المتحدة حصارها.

وقد استضافت العاصمة الباكستانية إسلام آباد جولة أولى من المحادثات بين ايران والولايات المتحدة في 11 أفريل الجاري، ولم تكلل بالنجاح في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
