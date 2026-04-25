قابس:منح ترخيص لشركة تونسية لإستغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 1 ميغاواط بمعتمدية الحامة

تم منح ترخيص للشركة التونسية "ZWINERGIE " لإستغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 1 ميغاواط بمعتمدية الحامة من ولاية قابس وبيعها بصفة كلية وحصرية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.وتم إتخاذ هذا القرار من قبل وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب بتاريخ 17 أفريل 2026، ووقع نشره أمس الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.ويمنح الترخيص المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار لمدة عشرين سنة إبتداء من تاريخ 5 فيفري 2026 قابلة للتمديد طبقا للحالات المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 والعقد النموذجي المصادق عليه بمقتضى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 9 أكتوبر 2024 المشار إليهما أعلاه.ولا يعفي الترخيص الممنوح بمقتضى هذا القرار من الحصول على التراخيص المستوجبة طبقا لأحكام الفصل 20 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المشار إليه أعلاه.