انقطاع التيار الكهربائي على معتمدية العيون (القصرين)الاحد

تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز – إقليم سبيطلة، أنه نظرا لأشغال الصيانة التي ستقوم بها على الخط المغذي لمدينة العيون، فإن التيار الكهربائي سينقطع يوم الأحد 26 افريل 2026 من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة منتصف النهار.وسيشمل الانقطاع، وفق ما افادت الشركة اليوم السبت في بلاغ، معتمدية العيون بكامل عماداتها، محطات ضخ المياه الصالحة للشراب، منطقة مشرق الشمس، زاوية بن عمار، محطة إنتاج البترول serept، منطقة الحمار.واضافت الشركة، وفق ذات البلاغ، ان إرجاع التيّار الكهربائي سيتم دون سابق إنذار حسب إنتهاء الأشغال بالمناطق المذكورة.