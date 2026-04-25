سيدي بوزيد: مستوى الخدمات الصحية بمعتمدية سيدي بوزيد الغربية لا ترتقي الى المستوى المنشود (تقرير المجلس المحلي)

جاء في تقرير اصدره أمس الجمعة المجلس المحلي بسيدي بوزيد الغربية، بان مستوى الخدمات الصحية بالجهة لا يرتقي الى المستوى المنشود، حيث تشكو الوحدات الصحية من اهتراء للبنية التحتية ونقص التجهيزات والإطار الطبي وشبه الطبي، ممّا ساهم في تدني جودة الحياة وأدى الى ضغط كبير وتفاوت في النفاذ الى الخدمات العلاجية بين مختلف المناطق.وأشار التقرير الى ان معتمدية سيدي بوزيد الغربية، التي تعدّ من أكبر معتمديات الولاية من حيث الكثافة السكانية (87625 ساكنا أي ما يعادل 23 فاصل 89 بالمائة من مجموع سكان الولاية) يوجد بها 13 مركز صحة أساسية ومخبر عمومي بمركز الوسيط ومخبر جهوي لحفظ الصحة ومركز رعاية الام والطفل ومركز الامراض الصدرية ومركز الطب المدرسي والجامعي ومركز البحوث والدراسات للأمراض الجلدية، في حين لا يتوفر بها مستشفى جهوي.واقترح المجلس، تدعيم الخط الأول للرعاية الصحية وخاصة مركز الوسيط الذي يعتبر الحلقة الأساسية في منظومة الرعاية الصحية باعتباره يشهد ضغطا يوميا يفوق طاقة استيعابه وذلك بإحداث خطط للطب العام وطبيب أطفال قار، وتوفير التجهيزات وخاصة الة لتصوير الصدر ودعم وحدة الاشعة وبرمجة عيادات اختصاص دورية بالإضافة الى صيانة وتأهيل مركز رعاية الام والطفل من خلال إعادة تهيئة بنيته التحتية وتجهيز وحدة انعاش حديثي الولادة وتدعيم الاطار الطبي وشبه الطبي المختص.كما طالب المجلس في تقريره بإحداث فرع للصيدلية المركزية بسيدي بوزيد ووحدة للأورام الخبيثة ووحدة للحروق البليغة والتسريع في انجاز قسم القسطرة القلبية وقسم للتصوير بالرنين المغناطيسي IRM بالمستشفى الجامعي لتحسين جودة التشخيص وتقليص اجال الانتظار والتنقل خارج الولاية، الى جانب تطوير مدرسة علوم التمريض من خلال احداث اختصاصات جديدة ودعم التكوين المستمر وإرساء شراكات جامعية، وذلك بهدف سد النقص في الاطار شبه الطبي.وتضمّن التقرير أيضا دعوة الى دعم الصحة النفسية والاجتماعية من خلال احداث مركز لمقاومة الإدمان وأيضا بناء مقر لمجمع الصحة الأساسية وتجديد اسطول السيارات المهترئة حيث يشمل مجال تدخله 43 وحدة صحية أساسية بثلاث معتمديات (سيدي بوزيد الغربية وسيدي بوزيد الشرقية والهيشرية) واحداث مستوصف بعمادة سيدي سالم التي تعد اكثر من 5 الاف ساكن على مساحة 50 كم مربع، وادراج مركز الصحة الأساسية بعويثة الغزال صنف 4 وصيانة وتدعيم عدد من المستوصفات الأخرى على غرار حي الخضراء وحي الزهور وحي أولاد شلبي وحي الفرايجية وبئر الباي وام العظام النصر وام العظام الامة والقدارة الطويلة.