أريانة: تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب داخل مأوى سيارات

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة تأجيل النظر في قضية المتهمين بقتل شاب داخل مأوى سيارات بفضاء تجاري معروف، وذلك استجابة لطلب محامي القائمين بالحق الشخصي لفائدة عائلة الضحية.

وكانت دائرة الاتهام قد قررت إحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بالقتل العمد باستعمال آلة حادة.



وتعود أطوار القضية إلى اندلاع خلاف بين مجموعة من الشبان داخل مأوى سيارات بفضاء تجاري، تطور إلى تبادل عنيف للاعتداءات، أسفر عن وفاة شاب أصيل منزل جميل من ولاية بنزرت، إثر تعرضه لطعنات قاتلة على مستوى الصدر بواسطة آلة حادة تم حجزها بمكان الجريمة.



وفي أعقاب الحادثة، تمكنت وحدات الحرس الوطني بأريانة، مدعومة بمختلف اختصاصات الإدارة العامة لوحدات التدخل، من إيقاف سبعة أشخاص ثبتت مشاركتهم في الواقعة، من بينهم المشتبه به الرئيسي في ارتكاب جريمة القتل.

وباستشارة النيابة العمومية، تم الإذن بفتح بحث عدلي في الغرض، مع إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق جميع الأطراف في انتظار استكمال الأبحاث واستئناف المحاكمة في موعد لاحق.
