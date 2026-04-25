الزهروني : مداهمات أمنية متزامنة وإيقافات بالجملة لعدة عناصر خطيرة

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني واثر مداهمات أمنية متزامنة من إيقاف 15 عنصرا اجرامية خطيرة محل تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من من أجل السلب تحت طتئلة التهديد بسلاح أبيض ،والإعتداء على الملك العمومي ، والاعتداء بالعنف الشديد. وتحويل الوجهة.هذا وتم حجز كميات من المخدرات والمسروقات واسلحة بيضاء .وقد تم الإحتفاظ بهم وايداعهم السجن باذن من النيابة العمومية.