سليانة:انطلاق فعاليات مهرجان ربيع السرج في دورته التأسيسية

مع أولى نسمات الربيع التي تعانق سفح جبل السرج بمعتمدية سليانة الجنوبية تنبض الحياة من جديد، حيث تتفتح الأزهار وتخضر الأشجار ويلتقي الأهالي و الزوار في مهرجان ربيع السرج في دورته التأسيسية والتي تنظمه جمعية جنان جبل السرج بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وسط حضور مكثف من مختلف الشرائح العمرية.تتعالى الأهازيج الشعبية في فضاء يعكس تراث الموروث الثقافي للجهة بين عروض فنية و معارض للصناعات التقليدية و تفاصيل تحول الطبيعة إلى مسرح مفتوح لمختلف الشرائح العمرية أين يستحضر كبار السن والكهول ذكريات الماضي و تتوارثها الأجيال القادمة.وفي هذا السياق تحدثت المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسليانة حنان بالناجم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء حول فعاليات اليوم الأول من المهرجان حيث شملت التعريف بموقع الواب المخصص لإبراز الخصائص الطبيعية و الموروث المميز للمنطقة وخرجة جماعية باللباس التقليدي في اتجاه الدشرة القديمة و التعريف بعادة الحسبة على غرار ورشات مختلفة وعرض فرجوي لعبد الرحمان الشيخاوي، فيما سيشمل يوم غد تظاهرة رياضية بيئية وجولة بمحمية سيدي حمادة مضيفة ان الهدف هو بلوغ المناطق الريفية لتعميم الأنشطة الثقافية بمختلف المناطق.ومن جهته أكد رئيس الجمعية، محرز الغملولي أن أهالي المنطقة دأبوا منذ سنوات على الممارسة التقليدية المنتشرة بينهم "الحسبة" وهي تقوم على تقاسم اللحم وذبح بقرة ترعى في الجبل لافتا إلى أنها تعكس روح التضامن والتكافل بين السكان.و أضاف الغملولي أن "الفزعة" عادة لا تزال متأصلة في قرية الغمالية خاصة بعد تحول المناسبة العائلية الضيقة إلى مجهود جماعي يساهم فيه الأقارب والجيران ليتم قبل موعد الزفاف تقسيم الأدوار من تجهيز المكان و استقبال الضيوف و نقل أدباش العروس وتوفير المسلتزمات.كما تضمن اليوم الأول من المهرجان عرضا للفروسية و جولة بأقدم معصرة زيت زيتون بالمنطقة.