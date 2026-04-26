إجلاء ترمب من عشاء مراسلي البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق نار

BREAKING: President Trump and First Lady are rushed out of the White House Correspondents' Dinner.



It is unclear what led up to the evacuation, but attendees of the event were seen on video feed ducking and covering around their tables. pic.twitter.com/GbbXmL223t — Fox News (@FoxNews) April 26, 2026

ترمب: محاولات الاغتيال تتكرر



مشاهد لاحتجاز قوات الأمن متهما بإطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بأحد فنادق العاصمة واشنطن والذي كان بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وكبار مسؤولي إدارته، ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن المشتبه به في الحادثة يخضع الآن للعلاج في مستشفى محلي#فيديو pic.twitter.com/BfQQzWjpjO — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 26, 2026

إلغاء الحفل



أفادت وسائل إعلام أمريكية بإجلاء الرئيس دونالد ترمب من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض من قبل فريق حراسته، على خلفية حادث إطلاق نار في موقع الحفل.وتعليقا على ذلك، قال ترمب إنه تم القبض على مطلق النار، موضحا أنه أوصى باستمرار حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، مؤكدا "سأمتثل لتوجيهات أجهزة إنفاذ القانون التي ستتخذ قرارها في غضون وقت قصير".وأضاف ترمب أن ما جرى كان أمسية حافلة بالأحداث في واشنطن، مشيدا بأداء جهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ القانون، مؤكدا أنها قامت بعمل رائع.وكشف أن "السيدة الأولى ونائب الرئيس وجميع أعضاء الحكومة في حالة ممتازة ولم يصابوا بأذى".وأوردت رويترز عن ترمب قوله "سأعقد مؤتمرا صحفيا خلال 30 دقيقة من قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض".ولاحقا، أكد ترمب في كلمة له من البيت الأبيض أنه "تم اعتقال المسلح من قبل عناصر الأمن بشكل سريع وتعرض عنصر أمن للإصابة وتحدثت معه وهو بخير".وأوضح ترمب أن منفذ الهجوم معتقل "وهو شخص مريض للغاية"، لافتا إلى أن السلطات الأمنية تداهم شقة المشتبه به في كاليفورنيا بعد إلقاء القبض عليه في واشنطن.وأضاف أن حادث إطلاق النار الذي وقع الليلة ليس الأول من نوعه، مشيرا إلى أن محاولات الاغتيال باتت تتكرر في الولايات المتحدة، داعيا جميع الأمريكيين إلى تجديد الالتزام بحل الخلافات السياسية بطرق سلمية بعيدا عن العنف.وأضاف ترمب أن السلطات قامت بمراجعة الظروف التي أحاطت بحادث إطلاق النار، موضحا أن مبنى حفل العشاء لم يكن يتمتع بمستوى أمان كاف.كما قال "لا أعتقد أن الحادث له علاقة بإيران ولكننا سوف نحقق في الهجوم، مشيرا إلى أن "المهاجم كان وحيدا في هذا العمل ولم يكن مدعوما من أحد".وأعلن الرئيس الأمريكي تأجيل حفل العشاء وإعادة جدولته في غضون 30 يوما بالتنسيق مع المنظمين.كما نقلت "سي إن إن" عن مصدر أن جهاز الأمن الرئاسي لا يريد أن يعود ترمب للمشاركة في الحفل "رغم إعراب الرئيس عن رغبته في ذلك"، في حين أكدت نيويورك تايمز أن الرئيس ترمب غادر فندق واشنطن هيلتون، حيث كان يقام الحفل.وأوضحت نيويورك تايمز -نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيقات- أن عناصر إنفاذ القانون أوقفوا المسلح قرب طوق أمني واقتادوه إلى الحجز.كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الشخص الذي تم احتجازه هو كول توماس ألين، من ولاية كاليفورنيا، ويبلغ من العمر 31 عاما.