Babnet   Latest update 06:18 Tunis

إجلاء ترمب من عشاء مراسلي البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق نار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ed8727703014.56320927_glhjenmpqfoki.jpg>
Publié le Dimanche 26 Avril 2026 - 06:10
      
أفادت وسائل إعلام أمريكية بإجلاء الرئيس دونالد ترمب من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض من قبل فريق حراسته، على خلفية حادث إطلاق نار في موقع الحفل.

وتعليقا على ذلك، قال ترمب إنه تم القبض على مطلق النار، موضحا أنه أوصى باستمرار حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، مؤكدا "سأمتثل لتوجيهات أجهزة إنفاذ القانون التي ستتخذ قرارها في غضون وقت قصير".


وأضاف ترمب أن ما جرى كان أمسية حافلة بالأحداث في واشنطن، مشيدا بأداء جهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ القانون، مؤكدا أنها قامت بعمل رائع.


وكشف أن "السيدة الأولى ونائب الرئيس وجميع أعضاء الحكومة في حالة ممتازة ولم يصابوا بأذى".

وأوردت رويترز عن ترمب قوله "سأعقد مؤتمرا صحفيا خلال 30 دقيقة من قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض".

ترمب: محاولات الاغتيال تتكرر

ولاحقا، أكد ترمب في كلمة له من البيت الأبيض أنه "تم اعتقال المسلح من قبل عناصر الأمن بشكل سريع وتعرض عنصر أمن للإصابة وتحدثت معه وهو بخير".

وأوضح ترمب أن منفذ الهجوم معتقل "وهو شخص مريض للغاية"، لافتا إلى أن السلطات الأمنية تداهم شقة المشتبه به في كاليفورنيا بعد إلقاء القبض عليه في واشنطن.

وأضاف أن حادث إطلاق النار الذي وقع الليلة ليس الأول من نوعه، مشيرا إلى أن محاولات الاغتيال باتت تتكرر في الولايات المتحدة، داعيا جميع الأمريكيين إلى تجديد الالتزام بحل الخلافات السياسية بطرق سلمية بعيدا عن العنف.

وأضاف ترمب أن السلطات قامت بمراجعة الظروف التي أحاطت بحادث إطلاق النار، موضحا أن مبنى حفل العشاء لم يكن يتمتع بمستوى أمان كاف.

كما قال "لا أعتقد أن الحادث له علاقة بإيران ولكننا سوف نحقق في الهجوم، مشيرا إلى أن "المهاجم كان وحيدا في هذا العمل ولم يكن مدعوما من أحد".


إلغاء الحفل

وأعلن الرئيس الأمريكي تأجيل حفل العشاء وإعادة جدولته في غضون 30 يوما بالتنسيق مع المنظمين.

كما نقلت "سي إن إن" عن مصدر أن جهاز الأمن الرئاسي لا يريد أن يعود ترمب للمشاركة في الحفل "رغم إعراب الرئيس عن رغبته في ذلك"، في حين أكدت نيويورك تايمز أن الرئيس ترمب غادر فندق واشنطن هيلتون، حيث كان يقام الحفل.

وأوضحت نيويورك تايمز -نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيقات- أن عناصر إنفاذ القانون أوقفوا المسلح قرب طوق أمني واقتادوه إلى الحجز.

كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الشخص الذي تم احتجازه هو كول توماس ألين، من ولاية كاليفورنيا، ويبلغ من العمر 31 عاما.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328117

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 26 أفريل 2026 | 9 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:40
19:05
16:01
12:24
05:31
03:56
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet26°
12° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-12
28°-15
27°-15
26°-15
29°-16
  • Avoirs en devises 25138,9
  • (24/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40397 DT
  • (24/04)
  • 1 $ = 2,88369 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/04)     2510,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/04)   27932 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>