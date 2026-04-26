بطولة العرب لألعاب القوى للشباب: 4 ميداليات لتونس في اليوم الأول
رفعت تونس رصيدها إلى أربع ميداليات (ذهبية وفضيتان وبرونزية) في ختام منافسات اليوم الأول من البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات، المقامة بـملعب ألعاب القوى برادس والمتواصلة إلى غاية 30 أفريل الجاري.
ذهبية النعيجي تفتتح الحصادكان التتويج الأبرز من نصيب محمد أمين النعيجي الذي أحرز الميدالية الذهبية لسباق 5 آلاف متر مشي، بعد تسجيله توقيتًا قدره 20 دقيقة و31 ثانية و84 جزءًا بالمائة، محققًا رقمًا شخصيًا جديدًا.
كما ضمن النعيجي التأهل إلى بطولة العالم لألعاب القوى للشباب (أقل من 20 سنة) المقررة بمدينة يوجين بالولايات المتحدة الأمريكية.
فضيتان في الفترة المسائيةوجاءت الميداليتان الفضيتان عبر:
* قطر الندى الجوادي في رمي القرص، برمية بلغت 45.74 متر
* فريال شنيبة في الوثب الطويل، بقفزة قدرها 5.75 متر
برونزية في الوثب الطويلكما أحرز محمد خليل الفتوحي الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب الطويل، بعد تحقيقه قفزة بلغت 7.27 متر.
مشاركة عربية واسعةوتشهد البطولة مشاركة 15 دولة عربية، فيما تشارك تونس بـ34 رياضيًا ورياضية، موزعين بين 18 ذكورًا و16 إناثًا.
