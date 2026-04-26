بطولة العرب لألعاب القوى للشباب: 4 ميداليات لتونس في اليوم الأول

ذهبية النعيجي تفتتح الحصاد





فضيتان في الفترة المسائية



برونزية في الوثب الطويل



مشاركة عربية واسعة



رفعت تونس رصيدها إلى أربع ميداليات (ذهبية وفضيتان وبرونزية) في ختام منافسات اليوم الأول من البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات، المقامة بـملعب ألعاب القوى برادس والمتواصلة إلى غاية 30 أفريل الجاري.كان التتويج الأبرز من نصيب محمد أمين النعيجي الذي أحرز الميدالية الذهبية لسباق 5 آلاف متر مشي، بعد تسجيله توقيتًا قدره 20 دقيقة و31 ثانية و84 جزءًا بالمائة، محققًا رقمًا شخصيًا جديدًا.كما ضمن النعيجي التأهل إلى بطولة العالم لألعاب القوى للشباب (أقل من 20 سنة) المقررة بمدينة يوجين بالولايات المتحدة الأمريكية.وجاءت الميداليتان الفضيتان عبر:* قطر الندى الجوادي في رمي القرص، برمية بلغت 45.74 متر* فريال شنيبة في الوثب الطويل، بقفزة قدرها 5.75 متركما أحرز محمد خليل الفتوحي الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب الطويل، بعد تحقيقه قفزة بلغت 7.27 متر.وتشهد البطولة مشاركة 15 دولة عربية، فيما تشارك تونس بـ34 رياضيًا ورياضية، موزعين بين 18 ذكورًا و16 إناثًا.